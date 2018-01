C'è un nuovo nome che fa impazzire la Germania: è Thorgan Gazard, il fratello meno conosciuto del fenomeno Eden, in forza al Chelsea di Conte. E' lui, infatti, il giocatore più determinante della Bundesliga, riuscendo a mettere in fila campioni di fama assoluta come Aubameyang e Lewandowski. Numeri da fenomeno, sotto porta, tanto che è entrato prepotentemente anche nelle dinamiche del calciomercato internazionale.

Fenomeno in Bundesliga.

L'oro del ‘Gladbach.

Gioca nel Borussia Moenchengladbach, un club che non ha ispirazioni importanti, ma che è riuscito a pagare l'intero cartellino di Hazard, una mossa che si sta rivelando vincente visto il ritorno di fiamma degli stessi Blues londinesi che starebbero pensando di richiamarlo in Inghilterra. Un'impresa che rischia di essere adesso molto onerosa.

19 gare giocate da campione.

Nelle 19 partite di Bundesliga che ha giocato fino ad oggi, Thorgan Hazard ha segnato 7 gol e servito 7 assist vincenti. Una media importante, che nessun altro giocatore nel campionato tedesco può vantare. E se si pensa che Thorgan non è un attaccante puro ma semplicemente un trequartista capace di giocare come un'ala, il tutto aumenta le doti potenziali del giocatore. Hazard si sta mostrando in una crescita costante, al punto che il belga non nasconde di voler andare ai Mondiali con la nazionale belga, magari giocando insieme al fratello Eden.

Da Lewa a Bailey, nessuno meglio di lui.

Da Lewandowski a Muller, da Aubameyang a Pulisic, perfino il tanto decantato Bailey in questo momento gli sta dietro nelle statistiche. Lewandowski per esempio ha segnato nettamente di più (17 centri), ha servito meno assist (2), ma nel complesso ha avuto un'incidenza inferiore rispetto a Thorgan. Il polacco ha messo lo zampino “solo” (si fa per dire) in 19 dei 44 gol del Bayern, quindi nel 43% del totale.

L'interesse del Milan.

Costa 20 milioni.

Non è un caso che il nome di Thorgan Hazard. sia entrato anche nei taccuini di vari club. Oltre al Chelsea che adesso starebbe valutando il da farsi, nelle scorse settimane c'era sul trequartista anche il Milan. Con Mirabelli che si era informato sulla condizione economica e contrattuale del giocatore. Potrebbe essere l'uomo giusto per aumentare la qualità in avanti: ha una valutazione che parte dai 20 milioni.