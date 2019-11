E' il derby di Germania, la partita più attesa di sempre, il match che tutti si godono al di là dei colori di appartenenza. Il "Der Klassiker" il Classico della Bundesliga che questa volta ha visto lo show dei bavaresi che hanno umiliato i giallorossi con un perentorio 4-0. Bayern di nuovo in corsa, secondo in classifica insieme al sorprendente Lipsia ancora vittorioso in trasferta contro l'Hertha a Berlino.

Poker del Bayern, Dortmund schiantato

Ovviamente nello show del Bayern non poteva mancare lo spettacolo nello spettacolo del solito Robert Lewandowski autore di una doppietta. La gara è subito in mano ai padroni di casa che riescono a chiudere il primo tempo in vantaggio per poi dilagare nella ripresa. Per il Dortmund fatale la fatica infrasettimanale contro l'Inter con un secondo tempo strepitoso che è però stato decisivo sul calo evidente di forma in campionato.

Strepitoso Lewandowski

Con questo successo, i bavaresi salgono al secondo posto a quota 21 punti, pari con il Lipsia e una lunghezza dietro alla capolista Borussia Moenchengladbach. Il Dortmund rimane fermo al quinto posto, a 19 punti. Intanto, Lewandowski porta a 23 i gol in 18 presenze, a segno in ogni partita a cui ha preso parte.

Lipsia-show a Berlino

Anche il Lipsia non è da meno e a Berlino, proprio mentre si celebra la caduta del Muro, crolla anche l'Hertha: la partita del'Olympiastadion se la aggiudica poi il Lipsia, trascinati da Timo Werner autore di una doppietta. E' però l'altra squadra di Berlino, l'Union a festeggiare, in trasferta, contro il Magonza vincendo 3-2.

Tutti i risultati di giornata in Bundesliga

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND 4-0 (17′, 76′ Lewandowski, 48′ Gnabry, 79′ aut. Hummels)

HERTHA BERLINO-LIPSIA 2-4 (32′ Mittelstadt, 38′ rig. Werner, 46′ Sabitzer, 86′ Kampl, 91′ Werner, 92′ Selke)

MAGONZA-UNION BERLINO 2-3 (30′ Ingvartsen, 48′ e 51′ Andersson, 81′ Onisiwo, 94′ Brosiski)

PADERBORN-AUGUSTA 0-1 (41′ Max)

SCHALKE 04-FORTUNA DUSSELDORF 3-3 (33′ Caligiuri, 62′, 74′, 85′ Hennings, 67′ Kabak, 79′ Serdar)