Il maltempo imperversa in Germania, e i vertici della Bundesliga non vogliono correre rischi. Non si giocherà la caldissima sfida tra il Borussia Moenchengladbach e il Colonia, inizialmente in programma oggi pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 15.30. La partita come annunciato in un comunicato ufficiale, è stata rinviata a data da destinarsi, alla luce delle difficili condizioni meteorologiche legate all'arrivo della tempesta "Sabine".

Bundesliga, Borussia Moenchengladbach-Colonia non si gioca a causa della tempesta Sabine

La notizia era nell'aria già da diverse ore, ma adesso è ufficiale. Borussia Moenchengladbach-Colonia, match valido per la ventunesima giornata del campionato tedesco è stata rinviata a data da destinarsi. Una scelta legata alle condizioni meteorologiche, con la tempesta "Sabine" che si sta abbattendo sulla zona occidentale della Germania. Niente Rhein-Derby dunque e grande delusione da parte dei tifosi, che avrebbero voluto assistere ad un match caldissimo, e decisivo anche per le zone alte della classifica alla luce dell'attuale posizione del Gladbach terzo, a meno tre dall'attuale capolista Bayern.

Il comunicato sui motivi del rinvio di Borussia Moenchengladbach-Colonia

Questo il comunicato della Bundesliga, sul rinvio di Borussia Moenchengladbach-Colonia: "A causa di un grave bollettino meteorologico da parte del Servizio meteorologico tedesco e delle conseguenti preoccupazioni per la sicurezza, l'incontro tra Borussia Mönchengladbach e 1. FC Köln in Bundesliga non può aver luogo questa domenica. Le attuali previsioni meteorologiche non prevedono alcun miglioramento significativo delle condizioni pomeridiane. In vista di un'implementazione sicura e corretta, il summenzionato match della Bundesliga è stato annullato dalla DFL Deutsche Fußball Liga GmbH in consultazione con le autorità di sicurezza locali. La DFL Deutsche Fußball Liga GmbH informerà della nuova organizzazione dell'incontro di cui sopra nel corso della prossima settimana".