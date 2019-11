Il folle gesto non poteva passare impunito e la federcalcio tedesca aveva annunciato tolleranza zero. Così, stangata doveva essere e stangata è stata per David Abraham, difensore e capitano dell'Eintracht Francoforte. La maxi squalifica è arrivata dopo la scellerata spinta rifilata all'allenatore del Friburgo Christian Streich. Un gesto che scatenò una mega rissa a bordo campo tra giocatori in campo e della panchina di entrambe le squadre. Abraham venne direttamente espulso con il cartellino rosso.

Cos'era accaduto durante la sfida tra Friburgo e Eintracht

Il gesto era nato dalla rabbia e dalla frustrazione di perdere una partita importante per l'Eintracht: Abraham aveva rincorso vanamente un pallone in fallo laterale e quando la sfera è passata vicino al tecnico Streich – che nulla ha fatto per fermarla – è arrivata la spallata che ha visto ruzzolare l'allenatore del Friburgo per terra, con la conseguente reazione dei giocatori in panchina e, poi, di tutti gli altri titolari. La gara venne sospesa per qualche minuto, l'arbitro mostrò il cartellino rosso al difensore (e capitano del Francoforte), poi tornò la calma, ma le polemiche non cessarono.

Quali partite salterà Abraham

Il difensore dell'Eintracht Francoforte David Abraham (16 presenze, 2 gol e 2 assist in stagione) è stato così squalificato dal Giudice sportivo per sette settimane: dal 10 novembre al 29 dicembre 2019 e sarà inoltre costretto a pagare una multa di 25mila euro. In totale Abraham salterà 6 partite di Bundesliga: contro Wolfsburg, Mainz, Hertha, Schalke, Colonia e Paderborn. Tornerà il 18 gennaio 2020, dopo la sosta invernale, in occasione della sfida contro l'Hoffenheim mentre sarà disponibile per le gare di Eruopa League.