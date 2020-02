L'intervista ai microfoni de "Le Iene" sulla gaffe nel post-partita di Milan-Juventus di Coppa Italia sul Coronavirus, ha offerto a Gigi Buffon la possibilità di dire la sua sui temi caldi del momento in casa Juventus. Dalla gestione Sarri, alla corsa scudetto con i bianconeri in lotta con Inter e Lazio, dalle voci sull'interesse per Pep Guardiola in caso di addio al City, fino al possibile rinnovo del contratto per un'altra stagione del portierone

Buffon sulla gestione Sarri e la necessità di cambiare rispetto ad Allegri

Gigi Buffon parlando agli inviati della popolare trasmissione Mediaset, ha detto la sua sulla gestione Sarri. L'allenatore nelle ultime settimane è stato oggetto di numerose critiche, alla luce delle prestazioni altalenanti della Juventus, e non sono mancati i paragoni con il passato targato Massimiliano Allegri. Il portiere bianconero sull'argomento ha le idee chiarissime: "Per cambiare pelle era necessario affrontare un processo diverso, ci vuole tempo. Era giusto provare qualcosa di diverso per raggiungere risultati".

Sarri-Guardiola, Buffon sul futuro della Juventus

Dal passato, al futuro. Il caos scoppiato al Manchester City, con l'esclusione di due anni dalle Coppe per le sponsorizzazioni gonfiate ha riacceso il tormentone relativo al nome di Guardiola come papabile allenatore della Juventus nella prossima stagione (al netto delle smentite del diretto interessato). Buffon, spera che non cambi nulla nella prossima stagione perché questo significherebbe aver vinto nell'annata in corso: "Spero resti Sarri, vorrà dire che avremo vinto qualcosa".

Buffon, quale futuro alla Juventus

Inevitabile anche una domanda sul futuro personale del portiere. Si è parlato negli ultimi giorni di un possibile accordo con la società bianconera, relativo al prolungamento del contratto per un'altra stagione. Nelle prossime settimane dovrebbe andare in scena un incontro tra Buffon e la dirigenza della Juventus, anche se l'estremo difensore al momento non svela le sue carte: "Non so fin quando giocherò. Fino a giugno, poi vediamo…".