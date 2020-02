Gigi Buffon ha 42 anni e non li dimostra, tra i pali della Juve è sempre impeccabile. Ma la carta d’identità resta e quello che ha fatto, e vinto, pure. Due mesi fa il portiere juventino ha eguagliato il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini, che fu uno dei suoi avversari nel giorno dell’esordio in Serie A, nel lontano 1995. Ora aggregato alla rosa rossonera c’è Daniel Maldini, il figlio di Paolo, a cui al termine della partita di Coppa Italia Buffon ha chiesto la maglia. Per il giovane Daniel senz’altro una grande emozione.

Perché Buffon ha chiesto la maglia a Daniel Maldini

Portiere di coppa, Buffon dopo la semifinale si è fermato a parlare con i giornalisti e in zona mista ha spiegato perché ha voluto la maglia di Daniel Maldini. Oltre a collezionare maglie il numero uno juventino ha un ‘debole’ per quelle dei figli d’arte, avendo già prese, dopo quelle dei padri, anche quelle dei figli di Chiesa, Thuram e Weah:

Questa è la maglia di Maldini, del figlio di Paolo. L’ho chiesta e mi ha fatto molto piacere riceverla perché nella mia collezione oltre a quella di Chiesa e figlio, Thuram e figlio, Weah e figlio, adesso ho anche Maldini e figlio e quindi aspetto i nipoti. Quando ci saranno i nipoti a giocare io sarò ancora qui a San Siro in mezzo al campo.

La visione romantica di Buffon

Continua a giocare, con profitto, e continua a inseguire soprattutto la Champions League Buffon che è già recordman di scudetti vinti in Italia. Ma il portiere bianconero gioca perché si diverte, oltre perché è in forma. E il passare del tempo Buffon lo scandisce probabilmente anche con le maglie dei figli d’arte. E sicuramente è particolare per lui avere la maglia di Federico Chiesa, figlio di Enrico compagno al Parma e in Nazionale di Buffon. Compagno d’azzurro ovviamente Maldini, in due spedizioni Mondiali, alla Juve e al Parma invece Thuram, mentre Weah è stato il primo grande bomber che Buffon ha dovuto affrontare nella sua carriera da professionista il 19 novembre 1995.