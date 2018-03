Deve giocare ancora oppure è il caso che appenda i guantoni al chiodo? E' giusto che nelle prossime amichevoli contro Argentina e Inghilterra sia ancora Gigi Buffon a stare tra i pali della Nazionale? A 40 anni non è meglio che passi la mano e lasci spazio ai giovani? Almeno per il momento, portiere della Juventus e dell'Italia ha scelto di non scegliere… e dietro quel "quando il ct chiama si risponde sempre presente" c'è tutta la volontà dell'uomo e dello sportivo di non arrendersi all'incedere del tempo, di non mollare e andare avanti nonostante tutto. Sarà a lui a decidere cosa fare: avrebbe voluto chiudere in gloria partecipando al Mondiale in Russia, gli è toccato uscire dal campo a testa alta ma con le lacrime agli occhi per un'eliminazione durissima.

Il futuro di Buffon? E' ancora presto, il tempo dirà come si sente. Deve essere lui, e solo lui, a decidere – ha ammesso Silvano Martina, procuratore ai microfoni di Rmc Sport -. Se continua è perché vuole fare il protagonista non la comparsa. Anche io lo vedo bene, può giocare ancora altri due anni ma deve avere quel fuoco dentro che ti fa andare avanti.

Il Pallone d'Oro lo ha solo sfiorato. Buffon c'è arrivato vicinissimo ma quando hai davanti mostri sacri come Cristiano Ronaldo oppure Lionel Messi – così forti da oscurare anche la stella di Neymar o di Neuer (altro portiere) – allora puoi solo mettere l'animo in pace.

Prima o poi un portiere lo vincerà. In carriera Gigi ha vinto titoli molto importanti. E' chiaro che il Pallone d'Oro ha un fascino particolare e gli manca. Lui lo avrebbe meritato, così come Maldini o altri italiani.

Cosa farà Buffon dopo aver smesso di giocare? Bella domanda… la risposta al momento non c'è perché lo stesso calciatore ha deciso di fermare le lancette dell'orologio. Poi arriverà davvero il momento di fermarsi e ragionare.