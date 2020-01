Una brutta sconfitta da parte del Barcellona per la gioia del Valencia. I prossimi avversari di Champions League di Napoli e Atalanta si sono confrontati sabato pomeriggio per la 21a giornata della Liga spagnola. Al Mestalla, i padroni di casa hanno fermato la capolista, 2-0 grazie alle reti segnate da Maximiliano Gomez (che ha sbagliato anche un rigore) e una sfortunata autorete di Jordi Alba. Uno stop che ha fatto arrabbiare i tifosi azulgrana più che per quanto avvenuto in campo, per ciò che si è poi scoperto essere accaduto qualche minuto prima del match, con Ivan Rakitic autore di messaggi social all'amico e connazionale Modric e alla propria fidanzata.

La sconfitta e la rabbia dei tifosi

Ovviamente, tutto è scaturito dall'esito finale del match e così il centrocampista croato è finito nel calderone delle polemiche: invece di concentrarsi sulla delicata trasferta che poteva mantenere le distanze con il Real Madrid, Rakitic ha trascorso parte del pre partita a messaggiarsi con la fidanzata e soprattutto con l'amico Modric, rivale che veste i colori del Real Madrid. Un comportamento considerato fuori luogo da parte dei tifosi catalani che hanno riversato la loro amarezza per la sconfitta sul giocatore.

Le ‘colpe' di Rakitic

Poco conta che in quella gara al Mestalla, Rakitic sia entrato solamente all'85', a cinque minuti dalla fine, con la partita già compromessa sul 2-0 per il Valencia, prendendo il posto di de Jong. E anche se il quotidiano ‘Sport' specifica come Rakitic sapesse già di non partire titolare, ai tifosi nulla è importato. Il croato – come riporta ‘Sport' – aveva pubblicato un messaggio su Instagram in cui con fare molto allegro annunciava il giorno della partita. Niente di male fin qui, se non fosse per i successivi messaggi. Rakitic, infatti, ha voluto rispondere ad alcuni commenti tra cui quelli del rivale del Real Madrid Luka Modric e della sua fidanzata a 45 minuti dal fischio d’inizio della gara quando, invece, i giocatori dovrebbero essere concentrati sulla partita.