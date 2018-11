Non è stata una tragedia solamente per una fatalità, ma Ales Mateju e Nikolas Spalek, giovani giocatori del Brescia, club che milita in Serie B, hanno rischiato di perdere la vita in un incidente stradale. I due sono per fortuna usciti illesi da uno schianto contro un muretto dopo aver perso il controllo della propria auto. Le prime ricostruzioni della stradale raccontano di un incidente avvenuto a notte inoltrata all'uscita di un locale di Brescia.

Una notte brava e di divertimento che poteva concludersi nel peggiore dei modi. Ma alla fine i due giocatori hanno riportato qualche escoriazione e solamente un grosso spavento. Alla notizia, il Brescia Calcio ha però già provveduto nel far sapere che Mateju e Spalek verranno multati per il loro comportamento.

Un episodio che però ha fatto infuriare il neo presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino che avrebbe dato mandato di multare i due giocatori per la condotta. La società, infatti, quale reponsabile del comportamento dei propri tesserati non può accettare un episodio simile e – dopo aver appurato che non ci fossero conseguenze fisiche per i ragazzi – prenderà provvedimenti esemplari.

Per il ventunenne Spalek si è registrato solamente un grande spavento. Il giocatore slovacco infatti è tornato a casa accompagnato da un conoscente senza doversi recare allì'ospedale. Mateju aveva un taglio sul gomito e per lui è stato necessario un breve ricovero in Poliambulanza dove gli hanno suturato la ferita con due punti.