Brescia-Napoli si gioca venerdì 21 febbraio alle ore 20.45 a Brescia e sarà la gara che apre la venticinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Un match al quale i tifosi potranno assistere recandosi allo stadio Mario Rigamonti di Brescia oppure in televisione su Sky. Si tratta di una gara importante per entrambe le squadre: i lombardi vengono da sei sconfitte nelle ultime 9 giornate e si ritrovano -7 dalla quartultima posizione, ovvero l’ultima valida per la permanenza nel massimo torneo di calcio italiano, mentre il gli azzurri arrivano da tre vittorie nelle ultime 4 giornate.

Tra Brescia e Napoli sono 21 i precedenti in Serie A al Rigamonti: il bilancio vede in leggero vantaggio la squadra di casa con 10 successi, a fronte dei sette ottenuti dalla squadra partenopea. Solo quattro, invece, i match terminati in parità. L’ultimo confronto in terra bresciana, datato 31 ottobre 2010, vide vittoriosi gli azzurri per l’1-0 grazie al gol di Lavezzi. Uno solo il precedente giocato alla 25a giornata: era il 22 marzo del 1970 ed è stato vinto dal Napoli 2-1 con i gol di Ottavio Bianchi e Juliano per i campani e Turchetto per il Brescia.

Dove vedere Brescia-Napoli in tv

Dove sarà possibile vedere in tv Brescia-Napoli? La partita verrà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro per gli abbonati da Sky. Per godersi lo spettacolo del primo anticipo della 25a giornata di Serie A basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Serie A (202 e 248 del satellite, 383 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 251). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.

Come vedere in diretta streaming la partita Brescia-Napoli

Per vedere la partita Brescia-Napoli in diretta streaming bisogna essere in possesso di una buona connessione a Internet e solo in seguito possono essere prese in considerazione due opportunità per la visione on-line dell'evento sportivo: