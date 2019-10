La sfida di martedì sera al ‘Rigamonti' contro l'Inter potrebbe essere un crocevia importante per il Brescia e per Corini. Se non dovesse arrivare la vittoria potrebbe esserci l'ennesimo cambio su una panchina di Serie A. A essere in bilico è Eugenio Corini, attuale tecnico delle Rondinelle che stanno navigando in acque agitatissime in classifica e che devono subito risollevare il volto.

Già primo contatto con Prandelli

Le ultime prestazioni e la mancanza di risultati hanno fatto precipitare i lombardi nelle zone paludose della retrocessione e prima che sia troppo tardi il presidente Cellino starebbe valutando anche il cambio in panchina. Alcune voci portano a Cesare Prandelli che potrebbe rilevarne il posto già da mercoledì visto che avrebbe già dato la propria disponibilità.

L'ex allenatore di Balotelli in azzurro

Il presidente Massimo Cellino ha incontrato in mattinata Prandelli l'ex allenatore del Genoa che era stato già sondato nelle scorse settimane. Ora i colloqui con la dirigenza del Brescia si sono fatti più intensi e la sfida all'Inter sembra la classica ultima spiaggia per Corini. Prandelli, qualora venisse ufficialmente scelto come nuovo allenatore del Brescia, ritroverebbe un suo ex giocatore, Mario Balotelli, già allenato quando era commissario tecnico della nazionale tra il 2010 e il 2014.

Prandelli e il bilancio del Brescia di Corini

Un elemento non da poco perché in azzurro risale proprio alla gestione Prandelli la miglior fase di SuperMario in Nazionale, culminata con la doppietta nella semifinale di Euro 2012 contro la Germania. Una scelta, dunque, che potrebbe rendere felice anche l'attaccante e ridare spinta a tutto l'ambiente. Il Brescia, con una partita ancora da recuperare, non va benissimo in questo primo anno di Serie A dopo la cavalcata verso la promozione nella passata stagione: 7 punti frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, con però la gara con il Sassuolo da giocare ancora.

La smentita di Cellino

Ovviamente davanti a tante voci attorno al futuro della panchina del Brescia, a poche ore da un match delicato per le sorti delle Rondinelle, il patron del club ha provato a stemperare rumor e tensioni: "Ho fiducia in Corini, non ho contattato nessun altro allenatore per il futuro del Brescia". Parole che suonano di distensione ma il clima resta molto teso attorno a Eugenio Corini.