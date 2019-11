Chi sarà il successore di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia? Sono ore decisive per il futuro della formazione lombarda che presto potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore. Se nelle scorse ore il prescelto sembrava essere il pupillo di Cellino Diego Lopez, al momento sono in grande crescita le quotazioni di Fabio Grosso. Il campione del mondo nelle ultime ore ha risolto il contratto che lo legava al Verona ed è pronto ad accettare la chiamata del Brescia.

Ufficializzato l'esonero di Eugenio Corini, il Brescia è al lavoro per chiudere per il suo sostituto. Dopo il ko di Verona, la dirigenza lombarda ha deciso di dare il benservito al mister protagonista del ritorno in Serie A, per dare la proverbiale scossa alla sua squadra. Inizialmente il favorito sembrava Diego Lopez, pupillo del patron Cellino, ma nelle ultime ore è arrivato il sorpasso di Fabio Grosso che viaggia spedito come evidenziato da Sky Sport verso la panchina delle Rondinelle, la prima in Serie A per il campione del mondo.

Il Brescia dopo l'esonero di Corini si è fiondato su Diego Lopez. L'uruguaiano ex centrocampista di Cellino ai tempi di Cagliari è in carica al Penarol, che avrebbe anche aperto ad un suo addio. Tra il dire e il fare però non è arrivato l'accordo economico, con Lopez non convinto dalla proposta economica dei lombardi. Ecco allora che in pole è passato Fabio Grosso. Quest'ultimo in mattinata ha trovato l'intesa con il Verona, sull'accordo per la risoluzione del contratto (era ancora legato al club scaligero nonostante l'esonero della scorsa stagione)

Fabio Grosso ora aspetta solo la chiamata di Cellino per mettere nero su bianco. L'unico ostacolo alla fumata bianca, potrebbe arrivare da novità dall'Uruguay con lo sblocco nella trattativa per Diego Lopez. Per Grosso si tratterebbe della prima avventura in panchina in Serie A: l'ex calciatore campione del mondo dopo aver guidato la Primavera della Juventus, si è messo in gioco in Serie B, sulla panchina di Bari prima e Verona poi.