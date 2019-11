La sconfitta contro il Verona potrebbe costare cara a Eugenio Corini. Le ultime notizie raccontano di un futuro in bilico per il mister, con il patron del Brescia Cellino che sta iniziando a prendere in considerazione l'ipotesi di un esonero. Dopo le voci dei giorni scorsi relative ad un interesse per Cesare Prandelli, ora circola un altro nome caldo per la panchina dei lombardi, quello di un ex pupillo del patron, ovvero Diego Lopez.

Brescia, Corini rischia l'esonero dopo la sconfitta di Verona

Cinque sconfitte (contro Juventus, Inter, Napoli, Genoa e Verona) e un pareggio (con la Fiorentina) nelle ultime sei uscite in Serie A per il Brescia. Un rendimento deludente che inevitabilmente ha fatto finire "sulla graticola" Eugenio Corini. Secondo quanto riportato da Sky, dopo il ko in casa dell'Hellas, la dirigenza lombarda avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di un avvicendamento in panchina. L'esonero dell'ex centrocampista è tutt'altro che da escludere con Cellino che avrebbe già individuato il suo potenziale sostituto.

Esonero Corini, il nuovo allenatore del Brescia potrebbe essere Diego Lopez

Massimo Cellino in caso di esonero di Eugenio Corini sarebbe pronto a puntare su un suo ex fedelissimo, ovvero Diego Lopez. L'ex centrocampista ai tempi del suo Cagliari, ha già collezionato delle esperienze in panchine in Serie A con i sardi, il Bologna e il Palermo. Attualmente non è libero, ma sta affrontando un'avventura in patria, alla guida del Penarol. Difficile dire di no ad una chiamata del Brescia, nonostante il campionato uruguaiano in corso, e gli ottimi risultati di Lopez che ha vinto il torneo di Apertura e sta lottando al vertice per quello di Clausura.

Corini non pensa all'esonero

Corini dal canto suo si è detto tranquillo e concentrato solo sulla ripresa dei lavori dopo la sconfitta di Verona. Queste le sue parole ai microfoni di Radio 1 Rai: "La squadra ha lottato e combattuto, ha fatto una buonissima prestazione anche oggi. Purtroppo non riusciamo a portare a casa punti e questo ci penalizza tantissimo, bisogna reggere l'urto di questo momento negativo e cercare di spostare l'inerzia – ha proseguito – Io a rischio? L'analisi va fatta in maniera completa per capire come sono arrivate queste sconfitte e capire il momento che stava vivendo la squadra. Cerco di fare del mio meglio anche se oggettivamente i risultati non stanno arrivando, il resto è una cosa che non compete a me".