Il dito medio ai tifosi dell'Inter per i cori offensivi è una delle ultime immagini che scandiscono la sconfitta del Brescia. Mario Balotelli è stato uno dei colpi di mercato più chiacchierati della scorsa estate. Il suo ritorno in Italia, dopo la chiamata del Brescia, ha infatti riportato sulle prime pagine dei giornali il suo nome e la sua voglia di ritrovarsi nel nostro campionato dopo la parentesi non propriamente positiva di Nizza e Marsiglia. Dopo aver scontato la squalifica rimediata in Francia, l'attaccante si è così subito calato nella realtà bresciana facendo il suo esordio nel match giocato al ‘Rigamonti' contro la Juventus.

Chi si aspettava un debutto con gol (cosa che gli è già riuscita molte volte in carriera) sarà però rimasto deluso. Balotelli non ha infatti inciso né contro i bianconeri né nelle restanti partite, riuscendo a realizzare fino ad oggi soltanto l'inutile gol al San Paolo nella gara persa contro il Napoli. E martedì sera ha perso le staffe dopo i cori offensivi dei sostenitori nerazzurri mai teneri nei suoi confronti.

Il post di scuse di Balotelli

Contro l'Inter di Antonio Conte le cose non sono cambiate. Anzi, ‘Super Mario' ha anche fallito una clamorosa occasione a due passi dalla linea di porta e con Handanovic ormai fuori causa. Un errore per il quale il giocatore del Brescia ha chiesto scusa ai suoi tifosi con l'immancabile post del giorno dopo pubblicato su Instagram: "Perdonatemi l'errore ragazzi, è una promessa ci riprenderemo ciò che ci spetta. Testa a Verona ora! Orgoglioso sempre di essere bresciano e orgoglioso dei miei compagni e tifosi".

La difesa di Corini

La sua nuova vita nel campionato italiano è dunque cominciata con qualche difficoltà di troppo. Un problema per Balotelli, che in cuor suo spera di poter convincere il commissario tecnico Roberto Mancini e indossare ancora la maglia della Nazionale italiana nel prossimo Europeo. Il suo allenatore lo ha però difeso e messo al riparo da eventuali critiche: "Mario bisogna lasciarlo lavorare – ha spiegato Corini dopo il match con l'Inter- Serve pazienza, non tutto arriva subito, deve stare nelle difficoltà e capire il contesto in cui si trova".