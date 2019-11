Quando si parla della maglia numero 10 del Brasile, una delle più iconiche del mondo del calcio, c'è sempre un grande dibattito. Nelle due prossime sfide la camiseta verdeoro sarà sulle spalle di Lucas Paquetà ma non è la prima volta che il calciatore del Milan avrà questa responsabilità. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, in assenza dell'infortunato Neymar il titolare del numero più prestigioso della Seleçao sarà il centrocampista rossonero per le prossime due amichevoli contro Argentina e Corea del Nord.

La scelta dal selezionatore Tite è ricaduta su Paquetà ma non sarà una prima volta per il 22enne ex Flamengo, che già nello scorso mese marzo l'aveva indossata nei test amichevoli contro Repubblica Ceca e Panama e nell'ultima gara di quel blocco riuscì a trovare anche il goal. Durante la Copa America giocata in casa a giugno, dove Neymar non era presente per infortunio, ma la 10 era finita sulle spalle del più esperto Willian e il calciatore del Milan che indossò la 17. Dopo pochi mesi i ruoli sono stati ribaltati in vista delle prossime due amichevoli e ora il fantasista del Chelsea dovrà accontentarsi della numero 19.

Gli impegni del Brasile e gli altri ‘italiani' convocati

La nazionale brasiliana si sta preparando per le amichevoli contro Argentina e Corea del Sud, in programma rispettivamente il 15 e il 19 novembre. Il Superclasico dell'America Latina si giocherà a Riyadh al King Sand University Stadium mentre contro la rappresentativa asiatica giocheranno al Mohammad Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi. Gli altri "italiani" convocati da Tite sono gli juventini Danilo e Alex Sandro e il terzo portiere della Roma, Daniel Fuzato. Fra le novità nella lista della nazionale verdeoro ci sono Douglas Luiz dell'Aston Villa e Rodrygo del Real Madrid.