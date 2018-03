Le condizioni di Sami Khedira. Come sta il tedesco che, nel corso dell'amichevole internazionale con la Spagna, ha subito un forte colpo al ginocchio destro e ha chiesto il cambio? Qual è l'entità del suo infortunio? Domande che agitano i pensieri della Juventus e di Massimiliano Allegri già costretti a pagare dazio con gli stop per problemi muscolari di Chiellini e Alex Sandro (entrambi rientrati in anticipo dai ritiri di Italia e Brasile): meno grave quello dell'italiano, più serio (distrazione muscolare alla coscia destra) quello del sudamericano che quasi sicuramente salterà l'impegno di campionato del 31 marzo col Milan.

Fatale all'ex Real Madrid è stato un contrasto con Thiago Alcantara avvenuto nella ripresa. dai primi riscontri medici effettuati dovrebbe trattarsi solo di una contusione e il fatto che il calciatore abbia abbandonato il campo camminando senza l'ausilio di membri dello staff medico ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai bianconeri. In una fase così delicata della stagione – con la sfida del Milan alle porte e quella di Champions all'orizzonte – nemmeno una rosa ben attrezzata come quella juventina può permettersi di perdere un giocatore come Khedira.

In attesa di ulteriori riscontri, il centrocampista dovrebbe ancora restare nel quartier generale della Germania che il prossimo 27 marzo andrà di nuovo in campo contro un'altra big del calcio mondiale: il Brasile di Tite considerato tra i favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo in Russia. A seconda dell'infortunio subito Khedira potrebbe anche salutare anticipatamente i connazionali per fare ritorno a Vinovo. Lui, intanto, ha voluto tranquillizzare tutti attraverso un messaggio pubblicato sui social network.

Il muscolo si è un po' indurito per una botta che ha preso – ha spiegato il calciatore della Juventus e della Germania –. In base a quanto mi ha detto il dottore però non c'è nulla di preoccupante.

Una buona notizia riguarda Mario Mandzukic. Tornerà a Torino nelle prossime ore e non più – come si temeva – solo alla vigilia della gara contro il Milan. Il ct della Croazia, Dalic, ha optato per una scelta precisa: un turnover ragionato in vista delle partite con Perù e Messico sì da consentire a tutti i big della rosa di fare rientro nelle rispettive squadre in tempo utile. Quanto al resto dei calciatori impegnati con le nazionali, in Argentina-Italia Buffon, Rugani, De Sciglio e Higuain sono rimasti in campo senza problemi. Stessa cosa per Benatia (il Marocco ha battuto 2-1 la Serbia), Pjanic (la Bosnia ha sconfitto la Bulgaria), Stephan Lichtsteiner (Grecia-Svizzera), Matuidi (Francia-Colombia) e Bentancur (Uruguay-Repubblica Ceca).