Borussia Dortmund-Paris Saint Germain è la partita degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020 che promette il maggiore spettacolo. Perché in campo scenderanno due squadre che segnano a raffica e che in campo hanno due calciatori che sono già delle stelle ma che probabilmente saranno i grandi dominatori in futuro e cioè Haaland e Mbappé, ovviamente non si dimenticano Sancho, Icardi e Neymar. Borussia e Paris Saint Germain sono garanzia di gol, complessivamente ne hanno segnati 193 in questa stagione (in 71 partite). Nessun risultato darà garanzie all’una o all’altra squadra in vista della gara di ritorno che si giocherà a Parigi. Il Paris Saint Germain cercherà di superare lo scoglio degli ottavi di finale, diventato insormontabile nelle ultime tre stagioni. L’obiettivo di Tuchel, ex della partita, è dichiarato: vuole vincere la Champions, ma cercherà almeno di arrivare tra le prime quattro, evento mai accaduto negli ultimi anni. Il Borussia invece punterà sulla freschezza, la voglia e la volontà dei suoi giovani terribili, in testa Haaland, che la Champions l’ha iniziata con il Salisburgo. La partita sarà visibile solo su Sky.

Dove vedere Borussia Dortmund-Paris Saint Germain in tv

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain, gara valida per gli ottavi di finale di Champions League, non sarà visibile in chiaro, ma potrà essere seguita in diretta solo da chi ha l’abbonamento a Sky o a NowTv. La partita del Westfalen Stadion, che per motivi di sponsorizzazione si chiama ‘Signal Iduna Park’, si potrà seguire su Sky Sport Football, canale 203 del satellite. Telecronaca di Pietro Nicolodi.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain

La partita tra Borussia e Paris Saint Germain si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso SkyGo, l’app dell’emittente satellitare. Gli abbonanti a Sky possono usufruire di questo servizio tramite Pc, notebook, smartphone o tablet. Borussia-Paris Saint Germain sarà visibile in streaming anche su NowTv.