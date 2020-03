I soldi non sono tutto. Emre Can a poche settimane dalla sua partenza da Torino per andare al Borussia Dormtund racconta i motivi dietro alla sua scelta, controcorrente. Il centrocampista tedesco, messo ai margini del progetto tecnico bianconero da Maurizio Sarri, ha voluto spiegare perché ha scelto la Bundesliga e la scommessa Dortmund rinunciando alle sterline di Manchester, sponda United, club che lo aveva contattato e offerto uno stipendio e un contratto più importanti.

Il tutto, Emre Can lo racconta in esclusiva a "Kicker" e spiega gli ultimi giorni in bianconero, la difficile convivenza con la gestione Sarri, la volontà di ritagliarsi spazio, l'impossibilità di averlo e la definitiva convinzione che fosse necessario lasciare il club in cerca di nuovi stimoli e opportunità. Anche in accordo con la Juventus che prima lo ha escluso dalle liste Champions poi lo ha lasciato tra tribuna e panchina anche in campionato.

Il calciomercato di gennaio, la rinuncia allo United

Una stagione sofferta e sofferente, con Emre Can convinto di poter fare ancora bene e molto. La Juventus è risultata ad un certo punto ‘stretta', una soluzione impossibile da sostenere e da portare avanti per l'intero anno con presupposti che mancavano. Sfiducia da parte del tecnico Sarri, esclusione dal progetto tecnico, panchine e tribuna malgrado gli allenamenti e la preparazione sostenuta. Tutto ha condotto Emre Can a chiedere la cessione, poi arrivata a gennaio con il Borussia Dortmund che ha avuto la meglio sulla concorrenza, soprattutto per volontà del giocatore

Avevo almeno tre opzioni serie sul mercato, di cui alcune interessanti dall'Inghilterra. Tra le più serie c'era anche quella del Manchester United. Dato il mio passato a Liverpool so bene cosa mi offrivano e cosa mi aspettava, ma non ci ho pensato molto a fare la mia scelta

La scelta di Dortmund

Alla fine, la scelta è finita in Bundesliga al Borussia Dortmund che nel mercato invernale ha svolto un mercato vincente, inserendo nella nuova rosa sia l'ex Juventus sia il ‘crack' del momento, il giovanissimo attaccante Haaland prelevato dal Salisburgo e già stella della squadra tedesca. In cui Emre Can ha capito di essere tornato essenziale: "Conosco bene Dortmund, sapevo che era l'ambiente giusto che poteva fare per me. Il Borussia è il club perfetto: mi sento di nuovo utile ad una causa".