Il Borussia Dortmund sta seguendo una filosofia di mercato piuttosto netta negli ultimi anni: prendere giovani talentuosi, a prezzi più o meno modici, e affiancarlo a calciatori esperti per essere competitivi sia in Bundesliga che in Europa. Dopo l'esplosione del fenomeno Haaland, arrivato a gennaio dal Salisburgo, e il lavoro fatto con Sancho, Hakimi, Akanji e Reyna, ecco che il club tedesco ha piazzato un altro colpo importante in prospettiva futura: secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild il BVB ha chiuso l'operazione col Birmingham per l'acquisto del calciatore classe 2003 Jude Bellingham.

Il ragazzo di Stourbridge, è già uno degli uomini portanti della squadra di Josep Clotet Ruiz e in Championship ha già messo a referto 4 goal e 3 assist nonostante sia un centrocampista centrale. Bellingham, però, è molto duttile e il tecnico dei Bluenoses lo ha impiegato anche in altri ruoli in situazioni particolari: il 16enne è stato utilizzato da esterno a sinistra o a destra, sulla trequarti e in attacco in virtù delle sue doti tecniche e fisiche.

Bellingham al Borussia per 35 milioni di euro

Come già anticipato, la cifra che il Borussia Dortmund al Birmingham per Bellingham è 35 milioni di euro e si tratta di un bel carico di responsabilità per un ragazzo di 16 anni ma , allo stesso tempo, fa capire come il club tedesco voglia puntare su di lui in maniera seria e decisa.

Il giovane calciatore britannico completerà la stagione in Inghilterra e dalla prossima estate farà parte della squadra di Lucien Favre, che nel suo percorso lavorativo ha sempre dato particolare attenzione alla valorizzazione delle giovani e anche in giallonero sta mostrando le sue ottime doti di tecnico-educatore.

Vinicius Jr è il minorenne più pagato: 45 milioni

Quella per Bellingham non sarà la cifra più grande spesa per un calciatore minorenne: il record è di Vinicius Junior e del Real Madrid: il club spagnolo spese 45 milioni di euro nel 2017 per togliergli la maglia del Flamengo e fargli indossare la camiseta blanca.