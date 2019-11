Il Borussia Dortmund vuole riscattare la sconfitta nella gara d'andata a San Siro e si prepara a riceve l'Inter al Signal Iduna Park per il quarto turno del girone F di Champions League 2019/2020. A Dortmund va di scena il secondo atto della sfida che vale la qualificazione agli ottavi di finale e il tecnico dei gialloneri, Lucien Favre, l'ha presentata così in conferenza stampa:

Non so ancora se Reus ci sarà. Vedremo nelle ore precedenti alla partita. Per ora altri infortuni non ce ne sono. Contro il Wolfsburg abbiamo giocato bene, è sempre positivo quando si vince. Ora bisogna ripetersi contro l'Inter se vogliamo ottenere un altro risultato positivo. Dobbiamo attaccare e difenderci bene, loro sono pericolosi e giocano un bel calcio. Non so se riproporremo lo stesso modulo utilizzato a Milano, è difficile giocare contro di loro. Spesso giocano con un 3-3-4, con i centrocampisti che si spingono molto avanti. Per vincere abbiamo bisogno di una grande prestazione.