Il Borussia Dortmund vince e Haaland non smette più di segnare. I gialloneri di Lucien Favre si mettono alle spalle la sconfitta sul campo del Bayer Leverkusen e affondano con un poker l'Eintracht Francoforte: segnale importante da parte del club della città della Renania Settentrionale-Vestfalia al Bayern Monaco capolista e al Lipsia, che stasera è stato affiancato al secondo posto proprio dal BVB. Il vantaggio per i padron di casa è stato siglato al 33′ da Łukasz Piszczek ma nella ripresa i gialloneri hanno arrotondato il punteggio prima con Jadon Sancho al 50′ e poi con Raphaël Guerreiro al 74′. Al minuto 55, pochi minuti dopo il raddoppio, è arrivata l'immancabile firma di Erling Braut Haaland: il giovane attaccante norvegese continua a stupire e realizza così a l'ottava rete in cinque presenze in Bundesliga.

I numeri di Haaland in Bundes: 8 gol rete in 5 partite

Il calciatore arrivato nella sessione di mercato di gennaio ha raccolto un assist diHakimi e con un comodo tocco di piatto destro ha infilato la palla in rete. Con il gol di stasera bisogna aggiornare le statistiche stagionali: 29 partite, 37 gol e 8 assist. In totale il norvegese ha segnato 9 volte in 6 partite (350 minuti): vuol dire che l'ex Salisburgo segna un goal ogni 38 minuti. Solo 8 giocatori hanno segnato più di Haaland in Bundesliga questa stagione ma il classe 2000, come già riportato in precedenza, è solo alla quinta partita.

Haaland è riuscito a migliorare l'ottimo approccio di Paco Alcacer con la maglia del Borussia Dortmund: lo spagnolo segnò 7 reti nelle sue prime cinque partite mentre il norvegese ne ha segnati 8 nello stesso numero di gare. Un impatto davvero impressionante con la nuova realtà.