La Juventus e il Milan, la Nazionale e la grande delusione per la mancata qualificazione al Mondiale. E la famiglia che viene sopra ogni cosa, prima di tutto e tutti. Leonardo Bonucci si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair: aziona il rewind e lascia che il nastro gli scorra davanti agli occhi fotogramma per fotogramma. A volte sorride, altre lo sguardo diventa serio, altre ancora un velo di tristezza gli ricorda i momenti più difficili per la malattia e l'operazione del figlioletto, Matteo, tifoso del Toro e di Belotti. In campo non fa sconti, nemmeno a sé stesso. "Sciacquatevi la bocca", è la sua esultanza simbolica.

Gote gonfie, dito indice verso la bocca ed espressione beffarda: in tanti anni di carriera, dalle serie minori alla maglia Azzurra, ha capito che il modo migliore per ‘guardare il faccia alla morte è sorriderle di rimando'. Vialli li chiamava occhi della tigre ma il concetto è lo stesso: la vita come gli avversari picchiano duro, ti rialzi e sei più forte. Sempre. E' così che, assieme a sua moglie, è riuscito a trovare le energie – fisiche e mentali – in quei giorni in cui ha guardato negli occhi (anche) Dio e ci ha fatto due chiacchiere, prima che il piccolo entrasse in sala operatoria.

Mi ha guardato e mi ha fatto il verso del leone – ha ammesso il difensore – è il ricordo più nitido che ho di quei giorni terribili. Gli dicevo sempre che era il mio leone. Quindi, nonostante la situazione, ha trovato la forza per farmi un ruggito.

Croce e delizia. In quel periodo i social network pullulavano di messaggio d'auguri, incoraggiamento, sostegno, grande affetto e solidarietà. Poi capita che indossi la maglia diversa e allora tutto svanisce nel nulla. E il tam tam della Rete può diventare un coacervo di offese, anche le più cattive.

Leggo quasi tutto. E quando ti insultano la famiglia, soprattutto dopo che hai passato certe cose, ti sale il veleno dentro. Vorresti andarli a prendere a casa, poi magari sono gli stessi che ti chiedono un selfie se ti incontrano. Bisogna farsi scivolare addosso certi commenti e concentrarsi sul resto. I social sono pericolosi, ma possono essere anche importanti per far passare messaggi positivi.

Mai mollare. E' un vecchio adagio del calcio e della vita. Da Rocco al Trap, c'è una generazione di giocatori e di italiani che saputo coniugare pragmatismo e forza di volontà, carattere e rispetto dell'avversario, agonismo e lealtà sportiva. E' anche così che si costruisce un ottimo atleta. Poi se hai accanto la persona giusta (sua moglie) è anche meglio. E' successo anche al guerriero Bonucci.

Il primo anno alla Juventus, quando spesso andavo in panchina e non ero contento del rendimento. Stavo per trasferirmi a San Pietroburgo, lì mi è stata vicina ed è stata fondamentale.

La più grande delusione. Domanda facile, facile. Come chiedere a un alunno un argomento a piacere… in questo caso, però, la lezione è di quelle che non si dimenticano facilmente. E ti restano dentro. La sera dell'eliminazione dell'Italia dai playoff quell'abbraccio con Gigi Buffon fu l'emblema, bello e triste al tempo stesso, della disfatta di un gruppo, la fine di un ciclo che ha dato la stura alla rifondazione del calcio italiano.