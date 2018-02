Non passerà alla storia solamente come l'uomo più veloce del pianeta ad inizio del Terzo Millennio, Usain Bolt vuole strafare e diventare il primo a trovare fortuna anche in una nuova disciplina sportiva, passando dall'atletica leggera ai campi di calcio. Non è un mistero che il velocista giamaicano da sempre ami il calcio quanto le piste e così, a 32 anni, laddove nello sprint non riuscirebbe più a tenere testa in modo convincente ai giovani leoni della velocità, ha deciso di cimentarsi con la palla al piede.

L'ufficialità della scelta arriverà in settimana, ma oramai il dado è tratto: lo stesso Bolt ha confermato che diventerà un giocatore di calcio professionista. Dove ancora non si sa, c'è il massimo riserbo sulla scelta del club anche perché da un punto di vista mediatico e di pubblicità si è organizzato tutto nei minimi particolari perchè l'evento sia unico e irripetibile.

"Ho firmato per un club di calcio. Scoprite con chi martedì alle 8"

Chi lo ingaggerà?

La Premier in pole position.

Gli indizi lo porterebbero in Inghilterra, in Premier League, dove da sempre Bolt tifa per il Manchester United. Difficile pensare che José Mourinho possa accondiscendere ad un acquisto puramente di facciata che da un punto di vista tattico e tecnico non apporti alcunché alla squadra. Più facile che Bolt si accasi un una società di seconda fascia, laddove abbia rilevanza la sua presenza e possa provare seriamente a fare la differenza.

La Bundesliga dietro le quinte.

Altro indizio porterebbe Bolt in Germania, al Borussia Dortmund. Con il club tedesco in passato aveva avuto già alcuni contatti. La squadra che è riuscita ad eliminare l'Atalanta in Europa League, non ha mai affondato fino in fondo l'interesse per il velocista, ma il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo.

Dove giocherebbe Bolt?

Imprendibile esterno offensivo.

L'ultima curiosità è dove Usain Bolt potrebbe giocare in un eventuale 11. Il giamaicano ha delle sue due doti indiscutibili: prestanza fisica e velocità. Il che porterebbe a pensare che il suo utilizzo naturale dovrebbe essere la fascia. Tanti affondi, scatti imprendibili e poi assist per i compagni. Il grande dubbio è la qualità tecnica con i piedi: per fare ciò Bolt dovrà dimostrare di avere sensibilità col pallone altrimenti sarebbe tutto inutile.

Un gigante d'attacco.

Ma c'è chi lo vede bene anche come torre d'attacco in piena area di rigore avversaria. Robusto, forte, difficile da ostacolare dovesse avere l'occasione di concludere. Non servirebbe a quel punto una tecnica sopraffina, basterebbe il fiuto del gol altro aspetto tutto da valutare perché è dote naturale, non la si costruisce in palestra. Fosse quello il ruolo a lui dedicato ci sarebbe da fare un gran lavoro tattico: riuscisse con la sua velocità a dare man forte al centrocampo in fase di non possesso, potrebbe essere un elemento scardinante.