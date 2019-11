Continuare a vincere e sperare in un passo falso della Juventus. È questo l'obiettivo dell'Inter di Antonio Conte, attesa dalla trasferta al Dall'Ara di Bologna. Reduci dalla sofferta vittoria a Brescia, i nerazzurri inseguono infatti la capolista ad un solo punto di distacco e precedono l'Atalanta di Gasperini di quattro lunghezze. Diverso è invece il discorso dei rossoblù di Sinisa Mihajlovic, che devono riscattare la brutta sconfitta a Cagliari e tentare di trovare altri punti utili per la loro classifica. Arbitrata dal direttore di gara romano Federico La Penna, che avrà Valeri ad aiutarlo al Var, la sfida è la numero 145 nel massimo campionato. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio l'Inter con 69 successi contro i 40 dei rossoblù. Completano il quadro dei precedenti 35 pareggi.

Le ultime notizie sulle formazioni di Bologna-Inter

Sinisa Mihajlovic e Antonio Conte arrivano alla sfida con alcuni giocatori ancora in infermeria e con un paio di rientri importanti. Il tecnico serbo non potrà infatti contare su Tomiyasu, Destro e Dijks. Il collega nerazzurro, che ha vinto tutte le ultime quattro gare contro gli emiliani nel massimo campionato, avrà ancora fuori D'Ambrosio, Alexis Sanchez e Asamoah.

Qui Bologna, le possibili scelte di Mihajlovic: Medel torna a centrocampo

Dopo gli allenamenti dei giorni scorsi a Casteldebole, le buone notizie dal ritiro rossoblù riguardano l'ex Gary Medel: ormai recuperato e pronto per scendere in campo dall'inizio. Sinisa Mihajlovic, che non sarà allo stadio, dovrebbe schierare Danilo al centro della difesa con Bani e Denswil in ballottaggio per l'altra maglia da titolare. L'attacco sarà sulle spalle dell'altro grande ex Inter: ovvero Rodrigo Palacio. Come già capitato nelle scorse settimane, l'argentino verrà supportato dal lavoro sulle due corsie esterne di Orsolini e Sansone.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Qui Inter, le possibili scelte di Conte: Sensi è recuperato ma va in panchina

Il tecnico nerazzurro deve cercare di dosare le forze a disposizione, visto che tra pochi giorni sarà nuovamente impegnato in Champions League contro il Borussia Dortmund. Nella formazione che sfiderà il Bologna, il mister salentino dovrebbe lasciare a riposo Godin e schierare Bastoni, mentre sulla destra è possibile assistere al debutto dal primo minuto di Lazaro. Candreva dovrebbe sedersi in panchina, proprio a fianco del recuperato Stefano Sensi. Nell'undici che scenderà in campo dall'inizio al Dall'Ara ci saranno ovviamente sia Lautaro Martinez che Romelu Lukaku.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Dove vedere Bologna-Inter in tv e in streaming

Il match tra Bologna e Inter, in programma oggi sabato 2 novembre alle ore 18, verrà trasmesso in esclusiva e in diretta su Sky Sport Serie A (202 e 249) e Sky Sport (numero 251 del satellite), ma anche sui canali 473 e 483 del digitale terrestre. Per gli abbonati di Sky ci sarà inoltre la possibilità della visione in streaming, su Pc, tablet, Smartphone e Smart Tv grazie a SkyGo e a Now Tv.