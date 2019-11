Buone notizie per Antonio Conte in vista di Bologna-Inter. L'allenatore salentino ha ritrovato Stefano Sensi, faro del suo centrocampo e protagonista di un inizio di stagione eccellente in nerazzurro. Il calciatore ex Sassuolo reduce da un doppio guaio muscolare è tornato ad allenarsi in gruppo, guadagnandosi così la convocazione in vista del match dello stadio Dall'Ara. Una partita in cui Sensi molto probabilmente resterà inizialmente in panchina, ma che gli permetterà di ritrovare il feeling con il terreno di gioco in vista del delicato confronto in Champions in casa del Borussia Dortmund. Chi non ci sarà invece a Bologna è Asamoah alle prese con un piccolo infortunio

Conte recupera Stefano Sensi, convocato per Bologna-Inter

Stefano Sensi è abile e arruolabile per l'Inter. Il centrocampista ha recuperato dai fastidi muscolari che gli hanno impedito di scendere in campo in ben 4 partite. L'assenza del talento ex Sassuolo si è fatta sentire nella formazione di Conte che è comunque riuscita a vincere anche senza di lui 3 partite su 4. Ora però il periodo di stop è alle spalle, e Sensi è partito con la squadra per la trasferta di Bologna, anticipo delle 18 del sabato. Difficile che il tecnico salentino gli conceda una maglia da titolare, già contro la formazione emiliana: il centrocampista potrebbe per ora accontentarsi di tornare in panchina, per poi essere schierato dal 1′ nel prossimo match infrasettimanale di Champions in casa del Borussia Dortmund, decisivo.

Bologna-Inter, Asamoah non convocato per infortunio

Chi non ci sarà invece sicuramente in Bologna-Inter è Kwadwo Asamoah. L'esterno ghanese, secondo quanto evidenziato da Sky Sport, deve fare i conti con un piccolo infortunio legato ai troppi impegni ravvicinati. Scongiurato al momento il rischio di una sua assenza nella sfida di Champions in casa del Borussia. Antonio Conte ritrova anche Ranocchia e Vecino, per una panchina che al Dall'Ara dovrebbe essere meno corta rispetto alle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter, chance per Biraghi e Bastoni

Non dovrebbero esserci particolari dubbi sulla formazione studiata da Antonio Conte per Bologna-Inter. Bastoni dovrebbe giocare dal 1′ in difesa al posto di Godin, con de Vrij e Skriniar. In mediana spazio a Gagliardini, Barella e Brozovic con Biraghi in corsia a fare le veci di Asamoah. Nessun dubbio in avanti, dove alla luce dell'assenza prolungata di Sanchez, giocheranno ancora una volta Lautaro e Lukaku.