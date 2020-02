La vittoria in rimonta contro il Brescia ha lasciato in eredità a Sinisa Mihajlovic (che ha ricevuto oggi un premio speciale per i messaggi positivi, in occasione della Panchina d'Oro) due infortuni pesanti. In una nota ufficiale il club rossoblu ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Nicola Sansone e Federico Santander. I due attaccanti finiti ko nell'ultima partita di Serie A, saranno costretti ad uno stop di 3-4 settimane.

Bologna, infortuni per Nicola Sansone e Federico Santander

È arrivato il comunicato ufficiale del Bologna sulle condizioni di Nicola Sansone e Federico Santander, usciti malconci dalla sfida interna contro il Brescia. Per quanto riguarda il primo, costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo, lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Invece per quello che concerne il paraguaiano subentrato nel finale di gara a Mbaye, lesione di primo grado al muscolo Ileopsoas. Santander in stagione ha dovuto fare i conti con un altro infortunio di natura muscolare, che lo ha obbligato ad un periodo di riposo di 30 giorni che gli ha fatto saltare quattro partite

Tempi di recupero per Sansone e Santander, quando torneranno in campo col Bologna

Un doppio infortunio muscolare serio per i due attaccanti di Mihajlovic che, come annunciato dal Bologna, avranno a disposizione di un periodo di stop simile. Per Sansone periodo di recupero di circa 3-4 settimane, mentre per Santander dovrebbero bastare 3 settimane. Il club emiliano dovrà fare di necessità virtù puntando su Palacio, e l'ultimo arrivato Barrow, con il sostegno di Orsolini e Skov Olsen. Prosegue il percorso di recupero di Mitchell Dijks, Ladislav Krejci e Gary Mede, che anche oggi hanno lavorato a parte effettuando delle terapie.