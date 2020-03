L'avventura di Zvonimir Boban con il Milan, la seconda della sua carriera, sta per finire. Il croato è stato liquidato dall'a.d. Gazidis, che furioso dopo l'intervista rilasciata dall'ex grandissimo centrocampista, ha deciso di chiudere anticipatamente con Boban. L'oggetto del contendere è stata la scelta di Rangnick, allenatore su cui ha puntato Gazidis, che lo avrebbe scelto senza consultare, oltre che Boban, pure Maldini e Massara, che ora possono lasciare il Milan.

Boban lascia il Milan dopo la lite con Gazidis

Nelle ultime ore è precipitato tutto. Infastidito dalla scelta di Rangnick (fatta da Gazidis), Boban ha sparato a zero, in un'intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport', nei confronti dell'a.d. rossonero, che di fatto è il plenipotenziario del club. Non ha risposto né con un comunicato ufficiale né in un altro modo il massimo dirigente del Milan che non ha voluto nemmeno provare a ricomporre e nella giornata di martedì dovrebbe incontrare Boban, poi verrà chiuso il rapporto tra le parti, perché non c'è più unità d'intenti.

Rangnick ha provocato la rottura

La stagione è ancora lunga. Il Milan deve giocare tredici partite di campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma Gazidis ha deciso di puntare su Rangnick, allenatore tedesco che da qualche anno gestisce in veste di dirigente le squadre della galassia Red Bull. Boban non voleva questo tecnico e soprattutto si è infuriato perché non è stato consultato da Gazidis.

Il futuro di Maldini, Massara e Zlatan Ibrahimovic

La guerra era iniziata, è quando c'è un combattimento c'è sempre chi perde. Boban è fuori dal Milan. Ora bisogna capire cosa ne sarà di Maldini e Ricky Massara. Ma torna in bilico anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che vede più lontano il rinnovo.