Ante Coric ha 21 anni e fa parte della generazione di talenti che dalla Croazia spicca il volo verso i maggiori campionati europei. Esploso nella Dinamo Zagabria, prenderà la direzione dell'Italia e indosserà la maglia della Roma. Che i giallorossi fossero interessati a lui era cosa nota, le ultime notizie di calciomercato invece raccontano dell'intesa raggiunta con il club e con l'entourage del calciatore che di ruolo fa il trequartista ma può essere schierato anche nella veste di centrale nel cuore della mediana. Quanto costerà ai capitolini l'operazione: 8 milioni di euro (7 subito più 1 di bonus), entro la prossima settimana il ragazzo è atteso per mettere nero su bianco e formalizzare una trattativa condotta con pazienza e a fari spenti.

in foto: La scheda di Ante Coric (fonte Transfermarkt)

Come si innesta il neo acquisto nel centrocampo giallorosso? Con Nainggolan e Pellegrini il tecnico, Di Francesco, dispone già di elementi ‘di lotta e di governo' ma serve che là in mezzo ci sia qualcuno in grado di disegnare geometrie e qualità. E Coric – che in patria è stato accostato a Modric, nonostante in campo occupi una posizione più avanzata – sembra avere le caratteristiche giuste per assolvere a questo compito: spesso utilizzato dietro le punte, tra i suoi pregi c'è visione di gioco e capacità di saltare l'avversario nello stretto. Avrà altrettanta destrezza anche in Serie A? Non resta che attenderlo alla prova del campo… E' giovane ma non c'è il rischio che si bruci: ha allenato la personalità e acquisito esperienza divenendo anzitutto un punto fermo della Dinamo (circa 160 presenze e una trentina di reti nel complesso) fino a convincere anche il commissario tecnico della Croazia a dargli fiducia (3 presenze) debuttando due anni fa contro la Moldavia.