Il Brescia lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Eugenio Corini e poco fa è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Birkir Bjarnason. Si tratta di un innesto importante a centrocampo per le Rondinelle: l'islandese è nato il 27 maggio 1988 e torna in Serie A con la formula del prestito per un anno e mezzo dopo l'esperienza con l'Al-Arabi. Bjarnason ha superato la concorrenza del Genoa, che aveva cercato il giocatore negli scorsi giorni, e pochi minuti fa ha emesso questo comunicato ufficiale per ufficializzare l'acquisto:

L’accordo siglato prevede 18 mesi di durata con scadenza fissata al 30 giugno 2021 questa mattina il giocatore ha svolto il suo primo allenamento con i compagni di squadra presso il Centro Sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia". Un innesto di esperienza nella corsa salvezza del club lombardo, che ha chiuso il girone di andata in penultima posizione con 14 punti alla pari proprio con il Genoa.

Bjarnason torna in Italia: i suoi numeri

Bjarnason torna in Serie A a quattro anni e mezzo dall'addio al calcio italiano. Il calciatore islandese ha giocato nel massimo campionato italiano per la prima volta con la maglia del Pescara, nella stagione 2012/2013, collezionando 24 presenze e due reti nell'anno della retrocessione degli abruzzesi. L'anno dopo passò alla Sampdoria mettendo a referto 14 partite prima del ritorno a Pescara in Serie B 2014/2015: con gli adriatici è sceso in campo 42 volte e ha trovato 12 reti centri in una stagione archiviata al settimo posto e con la sconfitta in finale playoff contro il Bologna.

L'anno dopo Bjarnason è passato al Basilea, dove si è fermato 18 mesi, e poi in Inghilterra all'Aston Villa, dove messo a referto 54 presenze in due anni e mezzo. La carriera da giramondo dell'islandese è proseguita in Norvegia con Viking e Bodo Glimt e in Belgio con lo Standard Liegi. Con la maglia dell'Islanda Bjarnason è stato uno dei protagonisti di Euro 2016 e i Mondiali 2018 giocati, ma da oggi la sua esperienza e il suo vizio del gol (75 in carriera tra club e nazionale) saranno a disposizione del Brescia di Corini.