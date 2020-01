Il nome di Birkir Bjarnason è molto caldo nelle ultime notizie di calciomercato. L'esperto centrocampista islandese ha trovato l'accordo con il Brescia ed è pronto per diventare un rinforzo di gennaio della squadra di Eugenio Corini. Niente da fare dunque per il Genoa, che sembrava nei giorni scorsi vicino all'ex calciatore del Pescara e della Sampdoria, che alla fine ha raggiunto l'intesa con il club lombardo.

Birkir Bjarnason al Brescia, le ultime notizie sull'accordo di mercato

Birkir Bjarnason è pronto per diventare un nuovo giocatore del Brescia. Nella giornata odierna, come evidenziato da Sky Sport, il classe 1988 ha trovato l'accordo per il trasferimento nella società del patron Massimo Cellino. Una situazione sorprendente, per il calciatore islandese che sembrava destinato al Genoa. L'operazione è di fatto chiusa con Bjarnason che nelle prossime ore è atteso in Italia per firmare il suo primo contratto con il Brescia: vincolo di sei mesi con opzione per il rinnovo per la prossima stagione.

Chi è Bjarnason, il centrocampista che rischiò di far scoppiare un incidente diplomatico tra i tifosi del Pescara e l'Islanda

Birkir Bjarnason dunque è pronto al ritorno in Serie A dopo le esperienze del passato con le maglie di Pescara e Sampdoria. Un’opportunità importante per il duttile calciatore, abile a giocare sia nelle vesti di mediano, dopo la parentesi non esaltante all’Al-Arabi. In precedenza il Basilea e l’Aston Villa per un calciatore che è un perno della sua nazionale. Bjarnason in particolare fu al centro di un curioso episodio legato ai tifosi del Pescara. Questi ultimi infatti se la presero contro l'Islanda per la convocazione in nazionale che impedì al giocatore di prendere parte ai playoff contro il Bologna. I profili social della nazionale nordeuropea fu preso d'assalto dai commenti dei sostenitori abruzzesi, costringendo gli admin dell'account a bloccare tutti i post provenienti dall'Italia.