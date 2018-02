Bernardeschi meglio di Messi. E anche meglio di Neymar. Non lo dice la Juventus, né Allegri o il procuratore dell'ex viola. Lo dicono – e dimostrano – i numeri di questa stagione. Il bianconero – al momento fermo ai box per infortunio – vanta infatti una media più alta dei fenomeni di Barcellona e Paris Saint-Germain. Per ciò che riguarda gli assist.

Re dei passaggi in Europa.

Proprio l'esterno juventino ha la miglior media tra passaggi vincenti ai compagni e minuti giocati. I dati raccolti fino ad oggi parlano di un primato significativo: ha fornito un assist ogni 120 minuti di gioco come riferiscono i dati Opta. Il secondo in classifica, Lucas Vazquez, si ferma a un assist ogni 135 minuti, nettamente dietro allo juventino ma leggermente davanti a Neymar che chiude il podio della speciale classifica degli assist-man tra i principali campionati europei.

Una stagione in crescendo.

E' vero che Bernardeschi non ha giocato tutte le partite, è vero che è entrato spesso a gara in corso e che Allegri soprattutto nella prima parte del campionato lo ha centellinato nell'utilizzo ma è pur vero che le presenze sono state diverse ed è stato utilizzato in varie situazioni sia in Serie A che in coppa. Nessuno ha fatto meglio di Federico Bernardeschi che finora in stagione ha collezionato 26 presenze con 5 goal e ben 7 assist. L'ultimo, decisivo, nel Derby della Mole quando ha servito a Alex Sandro il pallone della vittoria.

La top10: tutti dietro a Bernardeschi.

Nella speciale top 10 dei migliori assist-man nei primi cinque campionati europei oltre ai giocatori già citati e in rigoroso ordine figurano anche altri campioni assoluti come Mkhitaryan, Sane, Pogba, De Bruyne, Brunt, Messi e James Rodriguez. Tutti in fila indiana, dietro a Bernardeschi.

in foto: Statistiche Opta sui migliori assist–man d’Europa

Fermo in infermeria dopo il derby.

Il problema è che per diverso tempo l'ex Fiorentina non potrà comunque scendere di nuovo in campo. Al momento è in infermeria e i tempi di recupero non si conoscono ancora alla perfezione. Nel derby vinto contro il Torino – dove è riuscito a confezionare il passaggio per il gol decisivo – si è infatti fatto male riportando un problema piuttosto serio al ginocchio