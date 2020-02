Bernardeschi: “Con Sarri alla Juve ora giocherò solo da mezzala”

Il calciatore della Juventus, a margine di un evento tenuto in una scuola di Milano, ha parlato degli Europei e soprattutto del suo ruolo, Sarri lo vede come mezzala: “Siamo in crescita, lo dicono i risultati. Con Sarri avevamo parlato già all’inizio di un cambio di ruolo, poi abbiamo rimandato l’esperimento per motivi tattici. Europeo? Non vedo l’ora, sarà un evento per tutta l’Italia”.