Bernard Arnault ha detto nuovamente di non essere interessato all'acquisto del Milan. Da mesi si parla di una possibile trattativa tra l'imprenditore francese e il fondo Elliott, proprietario del pacchetto di maggioranza, ma questa trattativa non sarà mai conclusa. Il presidente di LVMH ha risposto in modo secco a una domanda dell'ANSA: "Questo è un mistero italiano, adoro il Milan, ma non ci interessa".

Arnault nega l'interesse per l'acquisto del Milan

Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati 2019 del gruppo del lusso Louis Vuitton è intervenuto anche Bernard Arnault, proprietario del gruppo, che ha chiuso in modo assoluto le porte a ogni tipo di trattativa per l'acquisto del Milan dicendo delle parole molto precise, in cui non ha negato la sua simpatia per il club rossonero:

Non so da dove provenga questa voce. Adoro il Milan, ma ripeto ancora una volta che non ci interessa affatto. Questo è davvero un mistero perché ammiro davvero questo club, ma è la sesta o la settima volta in sei anni che nego l'interesse di acquisizione del club. Questo probabilmente non fermerà le speculazioni. Forse è un mistero tutto italiano.

Le voci sulla trattativa tra il Milan e Arnault, e il possibile allenatore

Bernard Arnault è uno degli uomini più ricchi del mondo ed è il più ricco d'Europa, settant'anni patron del gruppo Vuitton, da mesi è stato visto come il possibile nuovo patron del Milan. Nei mesi scorsi si era parlato di un progetto alquanto ambizioso per il club rossonero con il grande ritorno di Ariedo Braida come direttore sportivo e un allenatore di primissima fascia come successore di Pioli, Guardiola il sogno quasi impossibile e Allegri, il favorito, i due candidati. Ma ora con l'ennesima smentita di Arnault terminano in modo quasi definitivo tutte le speculazioni.