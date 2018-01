Una stretta allo stomaco e una fitta al cuore, di quelle che ti assalgono quando sei in preda a un profondo dispiacere. Per Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan, è più o meno questa la sensazione quando gli parlano dei rossoneri e gli chiedono se ne guarda ancora le partite. La replica alla domanda è sempre la stessa: resta un tifoso di quello stemma che ha portato in cima al mondo, facendone uno dei più vincenti al pari di altri top club, ma non ne segue più le vicende, nemmeno quelle calcistiche. La motivazione? E' lo stesso ex massimo dirigente a spiegarsi.

Il Milan non lo guardo più, perché il modulo di gioco è contrario a tutti i miei principi calcistici. Non hanno ascoltato i miei consigli, hanno fatto una certa campagna acquisti – ha ammesso nel corso dell'intervista a ‘Non è l'Arena' di Massimo Giletti su La7 -. L'acquirente cinese si è comportato sempre mantenendo la parola. A noi era sembrata la persona giusta per riportare il Milan al livello mondiale.

La corsa scudetto vede il Napoli in vetta alla attuale classifica di Serie A. Alle spalle della squadra di Sarri c'è (sempre) la Juventus, unica che sembra in grado di contrastare il passo dei partenopei. Fortissima in Italia – come testimoniato dalle vittorie conquistate in questi anni – ma non altrettanto in Europa… è il peccato originale dei bianconeri che nel 2015 e nel 2017 sono arrivati a un passo dalla grandezza (la finalissima di Champions League) ma sono stati costretti ad arrendersi prima al Barcellona di Messi poi al Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Da oltre vent'anni la Juve non solleva quel Trofeo tanto ambito.