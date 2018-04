Ogni grande amore non si può dimenticare mai. E il legame che c’è stato tra Silvio Berlusconi e il Milan è stato unico, e non solo per il mare di trofei conquistati. L’ex presidente rossonero, che ha ceduto il club lo scorso anno, oggi in un incontro pubblico a Udine, nella campagna elettorale per le Regionali del Friuli, ha detto che un giorno potrebbe decidere di riprendersi il ‘suo’ Milan: “Finirà che ricompererò ancora io il Milan”.

Berlusconi pensa al grande ritorno

L’ex proprietario del Milan ha spiegato che secondo i sondaggisti la cessione del Milan è costata carissimo al suo partito, Forza Italia: “Mi hanno detto che l’aver ceduto il Milan ci ha fatto perdere dei voti, e purtroppo ogni nostra aspettava ci siamo fermati al 14-14,5%”. Al momento non sembra ci siano le condizioni per tornare al ponte di comando, ma Berlusconi ha detto che in tanti gli chiedono il grande ritorno e forse un giorno potrebbe ritornare il numero uno del Milan:

In molti mi fermano e mi chiedono il perché ho venduto a chissà chi la squadra e mi rimproverano per le condizioni in cui la squadra versa. Vi confesso una cosa, se va avanti così non vi nego che prima o dopo il Milan me lo ricompro.

5 Champions e 8 Scudetti con Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato il proprietario del Milan per trentuno anni ricchissimi di successi. Ventinove i trofei conquistati, un’autentica rivoluzione nell’impostazione del calcio, Sacchi, Capello e Ancelotti i grandi della panchina, sul campo moltissimi dei migliori giocatori al mondo di quei tre decenni, e farne un elenco sarebbe quasi stucchevole. Le cinque Champions League (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) le gemme più belle, ma certamente non possono non essere citati gli otto scudetti vinti, e l’incredibile imbattibilità di 58 partite consecutive, a cavallo di tre campionati.