A quanto pare il Benevento ha un fascino particolare sui calciatori della Premier League. Dopo i colpi Sandro e Sagna, reduci da una lunga militanza oltremanica e approdati nella scorsa annata alla corte dei sanniti, il club del patron Vigorito retrocesso in Serie B ha fatto registrare un nuovo affare suggestivo di calciomercato. Non si tratta di un calciatore esperto, ma di un giovane di belle speranze, Cy Goddard, che ha preferito il Benevento al Tottenham.

in foto: Foto Twitter @SpursOfficial

Dal Tottenham al Benevento, ecco il colpo di calciomercato Cy Goddard

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato praticamente definito il trasferimento di Cy Goddard al Benevento. Un'operazione curiosa quella messa a segno dalla società fresca di retrocessione in Serie B dopo un'annata dai due volti nella massima Serie (girone d'andata disastroso, e tentativo di rimonta nel ritorno). Già perché il talento classe 1997 di nazionalità inglese ma con origini giapponesi ha deciso di non rinnovare il suo contratto con un club prestigioso come il Tottenham, sposando dunque la causa sannita.

Perché Goddard ha rifiutato il Tottenham per trasferirsi al Benevento

Non si può certo dire che il giovane Goddard non abbia temperamento e idee chiare. Al calciatore reduce dall'esperienza nelle Giovanili degli Spurs, il club inglese ha proposto ovviamente un prolungamento dell'avventura londinese che gli avrebbe permesso forse anche la possibilità di esordire in Premier. Un progetto che però non ha intrigato Cy che ha deciso invece di accettare la destinazione Benevento, nonostante la retrocessione dei giallorossi in Serie B. Il tutto con la speranza di mettere più minuti nelle gambe in prima squadra in un campionato difficile come quello cadetto, con il sogno magari di contribuire al ritorno in A.

Chi è Cy Goddard

Cy Goddard è un trequartista dotato di grande mobilità e buone doti tecniche. Nell'ultima stagione con la squadra Primavera del Tottenham ha collezionato 38 presenze, 2 assist e un gol. Un rendimento che ha spinto i vertici del club londinese a provare a garantirgli un nuovo contratto senza fortuna. Adesso toccherà al neoallenatore giallorosso Bucchi provare a valorizzare le sue doti, in un calcio molto tattico come quello italiano