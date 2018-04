Chi l'avrebbe mai detto che la Juventus a Benevento avrebbe sofferto così tanto? La differenza di punti in classifica e più ancora la cifra tecnica completamente sbilanciata davano per scontato l'esito del match in programma al ‘Vigorito'. Invece, come spesso accade, la prova del campo ha dato un riscontro diverso: da un lato una formazione, quella bianconera, provata dalla sconfitta in Champions contro il Real e in debito d'ossigeno rispetto a un avversario – i sanniti – che affronta la sfida con la tranquillità emotiva di chi nulla ha da perdere, la voglia di ben figurare e soprattutto offrire comunque uno spettacolo dignitoso al proprio pubblico.

Una squadra che non molla mai, ecco cosa ha costruito De Zerbi e resta il grande rammarico di non aver fatto scelte giuste sia in sede di calciomercato nell'estate scorsa sia per quanto riguarda la guida tecnica. Incredibile il botta e risposta che avviene nelle fase più calde dell'incontro: segna Dybala, pareggia Diabaté, poi di nuovo vantaggio della ‘vecchia signora' su rigore (la Joya non sbaglia dal dischetto) concesso col Var, ancora Diabaté sorprende la difesa della capolista e di testa inchioda il risultato sul 2-2. Nella ripresa ancora una massima punizione per la Juve, questa volta per fallo su Higuain e sempre l'ex Palermo fa 3-2. La perla di Douglas Costa ha calato il sipario sull'incontro (2-4).

Il risultato esatto, la quota che non ti aspetti

Tutto molto bello ma quali erano le quote e i pronostici delle agenzie di scommesse su Benevento-Juventus? Alte perché gli stessi non credevano che in Campania la formazione di Allegri potesse soffrire tanto. Il risultato di 2-2, infatti, era stato piazzato in tabellone (come si evince da Superscommesse.it) con una quota molto interessante: da un minimo di 26 volte la posta (Unibet) a un massimo di 34 (Sisal e William Hill). Alta anche la quota del 2-3, compresa tra 31 volte la posta (Unibet) e 41 (William Hill). Per il 2-4 spicca il 126 bancato da Bwin.

A quanto sarebbe stata pagata la vittoria del Benevento? A una quota di 15 volte la posta, la valutazione più alta di NetBet e Bwin rispetto alla media delle agenzie. Molto bassa invece la valutazione per il successo (dato per scontato) della Juventus. Interessante la valutazione del pareggio, un risultato che le agenzie hanno ritenuto ‘possibile' considerato il buon trend di rendimento dei sanniti di queste settimane e l'impegno ravvicinato con la Champions da parte della Juve.