Alla Juventus non sempre tutto è andato per il verso giusto, anche in quella bianconera, come nelle migliori famiglie qualche situazione difficile c'è stata in passato come i rapporti tesi che si sono consumati tra l'ex centrale difensivo Benatia e l'ex allenatore juventino Massimiliano Allegri. Un'intesa mai nata che è sfociata in una polemico addio del giocatore, attualmente in forza all'Al Duhail.

Il giocatore di orihini marocchine ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso i suoi trascorsi alla Juventus togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Sull'infortunio di Giorgio Chiellini ad esempio, con il capitano bianconero che non è ancora riuscito praticamente a scendere in campo con Maurizio Sarri lasciando un vuoto al centro della difesa, dove è stato impiegato – forzatamente – de Ligt.

L'utilizzo di Chiellini

Un infortunio che per Benatia ha una spiegazione chiara: l'utilizzo smodato da parte di Allegri: "Mi ricordo anche occasioni nelle quali Chiellini sentiva la necessità di fermarsi per stanchezza, eppure alla fine giocava sempre. Poi in Champions si è infortunato ed è stato fuori contro l'Ajax. Con lui quella partita sarebbe stata un’altra storia"

Le incomprensioni con Allegri

Proprio su Allegri, Benatia spiega come non ci fosse intesa né corrispondenza di vedute. Il tecnico preferiva non utilizzarlo anche quando vi era evidente bisogno di cambi o di turn over: "Allegri mi aveva avvertito che sarebbe tornato Bonucci, ma che Leo avrebbe dovuto guadagnarsi il posto. Alla fine non è stato così: da luglio a dicembre ho giocato pochissimo. Ci siamo confrontati ma non è cambiato nulla. Il mister è una brava persona, punta sul talento, prepara le gare benissimo ma non ho avuto feeling"

Milan e Roma sulle sue tracce

Poi, il pensiero al ritorno in Italia, quando era stato vicino prima alla Roma e poi al Milan: "Qui sto benissimo, non ho problemi e non hanno permesso il prestito. Mi hanno cercato alla Roma, poi con Massara al Milan, anche in rossonero.