Durante l'allenamento odierno del Bayern Monaco sono saltati i nervi a Leon Goretzka e Jerome Boateng, che si sono resi protagonisti di una bruttissima rissa. Un fallo del centrocampista tedesco ex Schalke 04 durante la partitella ha portato alla reazione del difensore e, secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bild, il difensore avrebbe colpito sul viso il compagno di squadra, autore di una brutta entrata. L'intervento di Robert Lewandowski ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente tra i due.

Il fratello di Kevin-Prince ha colpisce con il braccio destro Goretzka, che probabilmente non si aspettava questa reazione da parte del compagno, ma sempre secondo il racconto della Bild il difensore campione del mondo nel 2014 con la nazionale tedesca non ha preso bene l'atteggiamento del compagno perché la palla era lontana e non si trattava di un intervento di gioco.

Anche Thomas Muller non visto di buon occhio il comportamento di Goretzka e ha espresso il suo malumore nei confronti verso l'ex Schalke con una frase che non ha bisogno di molti commenti: "Sempre la solita merda con te…". La frase non è stata presa molto bene dal centrocampista che ha rispedito al mittente le accuse mosse con un gesto di disappunto e questo avrebbe poi scatenato la brutale reazione di Boateng.

La pace tra Boateng e Goretzka

Nel pomeriggio è arrivata la riconciliazione pubblica tra i due, con Leon Goretzka che ha pubblicato una foto sui social network insieme a Jerome Boateng. Nello scatto i due ridono e sono abbracciati e l centrocampista della nazionale tedesca ha corredato il post cn gli hashtag "# FußballistEmotion" e "#AlleMalEntspannen". Tutto bene quel che finisce bene ma la tensione questa mattina al centro sportivo Säbener Straße era a livelli altissimi.