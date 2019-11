in foto: I giocatori del Barcellona in occasione dei festeggiamenti all’Olimpico per la vittoria della Champions 2008/2009

I giocatori del Barcellona hanno avuto in passato uno stimolo in più per vincere la Champions League. Un successo nel massimo torneo calcistico continentale infatti, ha permesso ai calciatori blaugrana di percepire un vitalizio, ovvero una rendita garantita per tutta la durata della vita da parte del club. È quanto trapela dalle dichiarazioni di un ex gloria del Barça, ovvero Juan Carlos Milonguita Heredia che ha svelato che dopo la vittoria della Champions in quel di Roma nel 2009, l'allora presidente Laporta ha garantito a tutti i calciatori protagonisti di un trionfo in Europa un contributo a vita.

Barcellona, vitalizio per i giocatori che hanno vinto la Champions League

Juan Carlos Heredia, ex calciatore del Barcellona negli anni '70 con cui ha vinto una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe in 6 stagioni, ha svelato un curioso retroscena nell'intervista concessa a The Tactical Room. "Milonguita" (questo il soprannome di Heredia) ha infatti rivelato: "Dopo la vittoria della Champions League contro il Manchester United a Roma nel 2009, il presidente Laporta promise un vitalizio per tutti i trionfatori in Europa del Barcellona, anche per coloro che avevano vinto in passato. La promessa è stata mantenuta". A quanto ammonta questa sorta di stipendio a vita? Difficile stabilirlo con certezza, anche se si tratta di cifre inferiori a quelle percepite normalmente dai calciatori, attraverso gli ingaggi

I giocatori del Barcellona che hanno vinto la Champions fino al 2009 percepiscono uno stipendio a vita

L'allora presidente del Barcellona Laporta dunque ha deciso di garantire ai calciatori protagonisti della vittoria sul Manchester United nella finale di Champions del 2009, e a tutti quelli che in passato hanno vinto il trofeo (le squadre dell'edizione 1991/1992 e 2005/2006), uno stipendio a vita. Una rendita di cui hanno giovato, giovano e gioveranno dunque campioni del calibro di Messi, Iniesta, Xavi, ma anche Eto'o, Piqué, l'ex Milan e Roma Bojan Krkic e l'attuale giocatore della Fiorentina (ex di Juve, Lazio e Verona) Martin Caceres tra i trionfatori nell'edizione del 2009 all'Olimpico. 250 tra calciatori ed ex, che dunque sono a libro-paga della società catalana, di cui hanno contribuito a scrivere la storia in Europa