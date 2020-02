Dopo il pareggio del San Paolo, mercoledì 18 marzo Barcellona e Napoli torneranno in campo per la seconda e decisiva sfida degli ottavi di finale di Champions League. Davanti al pubblico del Camp Nou, la squadra di Quique Setién tenterà di far meglio di quello che ha fatto al San Paolo, dove è stata bloccata dall'ottima interpretazione della gara dei ragazzi di Rino Gattuso.

Non sarà però semplice per i catalani, perché il tecnico blaugrana dovrà fare i conti con una rosa falcidiata dalle assenze. Per la gara di ritorno con il Napoli, Setién non avrà infatti gli squalificati Sergio Busquets e Arturo Vidal (espulso al San Paolo per doppia ammonizione) e i giocatori già in infermeria come Ousmane Dembele e Luis Suarez. A loro potrebbero aggiungersi anche i vari Sergi Roberto, Jordi Alba e Gerard Piqué, giocatori che dovranno essere valutati nelle prossime ore, e l'attaccante Braithwaite che non é presente nella lista Champions dei catalani.

Il lamento di Busquets

Al netto delle assenze, al momento la formazione spagnola ha dunque a disposizione soltanto i due portieri Ter Stegen e Neto, i difensori Semedo, Lenglet, Umtiti e Junior Firpo, i centrocampisti Rakitic, Arthur e De Jong e i due attaccanti Messi e Griezmann. Un problema non da poco per Setién, che rischia di condizionare anche il ‘Clasico' di domenica primo marzo contro il Real Madrid.

"La rosa è corta, purtroppo è stata costruita così", ha sbottato Sergio Busquets a margine del pareggio del San Paolo. "I dirigenti sanno che l'organico non è molto ampio, la situazione è questa e non ci resta che unire le forze e dare il meglio perché al ritorno ci aspetta una partita importante", ha invece aggiunto Ivan Rakitic. Dopo aver ceduto nei mesi scorsi Rafinha, Aleñà, Todibo, Wagué, Carles Perez e Abel Ruiz, ora il Barcellona si ritrova con la coperta corta: un'opportunità in più per il Napoli di Rino Gattuso.