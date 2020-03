Real Madrid e Barcellona si giocano una fetta di Liga questa sera, domenica 1 marzo 2020, alle ore 21.00 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Ci sono due date che gli appassionati di calcio spagnolo si segnano sul calendario, ovvero quelle del Clásico. Quella di questa sera potrebbe essere una tappa importante per la conquista della Liga, visto che blancos e blaugrana sono distanti solo due punti: il Real Madrid ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite e deve riprendere il cammino interrotto contro il Levante se vuole tornare in testa alla classifica dopo essere stato superato dal Barcellona; che arriva a questa super sfida da quattro vittorie consecutive ed è alla ricerca di punti per allungare sui rivali.

Le gare di Champions League hanno confermato la tendenza delle ultime settimane in Liga: la squadra di Zinedine Zidane ha perso in casa contro il Manchester City per 2-1 mentre i catalani di Quique Setien hanno pareggiato per 1-1 in trasferta al San Paolo contro il Napoli. Quella del Santiago Bernabeu è un vero e proprio scontro per il titolo. All'andata la sfida si è chiusa sul risultato di 0-0.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv

Purtroppo la partita tra Real Madrid e Barcellona non verrà trasmessa su DAZN1, il canale DAZN presente sulla piattaforma Sky, ma sarà visibile solo tramite app: se siete in possesso di una smart tv potrete scaricare l'applicazione, nel caso in cui non ci fosse ancora nel menù, e poi effettuare l'accesso attraverso le stesse credenziali utilizzate su altri dispositivi. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari e il commento da Federico Balzaretti.

Come vedere in diretta streaming la partita Real-Barcellona

Per vedere la partita Real Madrid-Barcellona in diretta streaming bisogna essere in possesso di una buona connessione a Internet e bisogna scaricare l'app di DAZN su pc, smartphone e tablet oppure, come già indicato in precedenza, e sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app o su tutti i televisori collegati ad una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.