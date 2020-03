Al momento niente lascia presagire un rinvio di Barcellona-Napoli. L'unico dubbio sul match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, riguarda la possibilità di giocare a porte chiuse alla luce dell'emergenza Coronavirus. Le ultime notizie provenienti dalla Spagna, sembrano smentire questa possibilità. Il ministro della salute spagnolo Salvador Illa infatti ha dichiarato che il match non è al momento in pericolo, in quanto Napoli non fa parte delle zone a rischio in Italia.

Barcellona-Napoli a porte aperte, le parole del Ministro della Salute

Barcellona-Napoli a porte aperte o chiuse? Le ultime notizie sul match di Champions del Camp Nou in programma il 18 marzo, chiudono a possibili restrizioni. Sull'argomento si è espresso il ministro della salute Salvador Illa ai microfoni di El Mon a RAC1. Per il momento il match non è assolutamente in pericolo, e dovrebbe disputarsi regolarmente a porte aperte. Queste le parole di Illa: "Barça-Napoli al momento non è in pericolo, perché l'arrivo dei tifosi azzurri non ci preoccupa. Napoli infatti non fa parte delle zone a rischio come il Nord Italia". Ovviamente la situazione sarà monitorata costantemente e non sono da escludere eventuali provvedimenti anche nei prossimi giorni, se le cose dovessero peggiorare.

Il Barcellona ha riaperto la vendita dei biglietti

Nel frattempo sul sito ufficiale del Barcellona è stata riaperta la sezione dove è possibile acquistare i biglietti per assistere dal vivo al match tra i blaugrana e gli azzurri. Un altro fattore che fa pensare ad un regolare svolgimento del match, senza restrizioni e sotto gli occhi dei tifosi partenopei. Anche il campo del Consiglio superiore dello sport Irene Lozano, si è detta per il momento assolutamente tranquilla sul big match: "Se la partita tra Barcellona e Napoli fosse in programma domani, si giocherebbe in totale normalità".