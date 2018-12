Josep Lluis Nuñez storico presidente del Barcellona è morto nella mattina di lunedì 3 dicembre, aveva 87 anni. La notizia è stata dal club catalano che ha ricordato un uomo che ha fatto grande la società catalana. Sotto la sua gestione è arrivata la prima Champions League e sono arrivati dei grandissimi campioni come Diego Armando Maradona e Ronaldo. Presidente del club dal 1978 al 2000 scelse Cruijff come allenatore.

22 anni da presidente del Barcellona

Nuñez era nato nei Paesi Baschi precisamente a Baracaldo, divenne presidente del Barcellona nel 1978, successe a Raimon Carrasco, riuscì a rimanere in sella fino al 2000, quando fu sostituito da Joan Gaspart. Sotto la su gestione la polisportiva Barcellona ha conquistato oltre 140 successi complessivi nelle quattro maggiori sezioni sportive, 27 solo nel calcio. Ha attraversato epoche diverse ed è stato bravo a capire in anticipo cosa fare.

in foto: Nuñez il giorno della presentazione di Maradona.

Maradona, Ronaldo e la Champions League con Crujiff in panchina

Nuñez al Barcellona portò Diego Armando Maradona, che a causa di un'entrata killer di Goicoechea non ebbe molta fortuna in Catalogna, e credette in Johan Crujiff che diede il là al ‘Dream Team' e puntò sui ragazzi della cantera che con il passare del tempo hanno sempre avuto più spazio in squadra. Sotto la sua gestione arrivò la prima storica Champions League, vinta nel 1992 a Wembley, dove Ronald Koeman spense il sogno della Sampdoria. Aveva un debole per gli allenatori stranieri ingaggiò anche Bobby Robson e Louis Van Gaal, complessivamente vinse sette volte la Liga, perse da presidente un'incredibile finale con la Steaua Bucarest nel 1986, e portò al Barcellona grandi campioni come Ronaldo e Rivaldo. Durante i suoi mandati ha anche realizzato l'ampliamento del Camp Nou e ha costruito La Masia e il Museo del club.