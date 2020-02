Il giallo degli ultimi giorni, relativo ad una presunta azione denigratoria del club nei confronti di Messi e di altri protagonisti blaugrana, il Barcellona se lo ritroverà anche sulle magliette per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo', il club catalano ha infatti già presentato ai suoi giocatori quella che sarà la divisa che utilizzeranno nella nuova stagione sui campi della Liga e su quelli della Champions League: una maglia che, oltre ai colori classici del Barça, avrà anche degli inserti gialli sul colletto, sul davanti e sulle maniche.

Concepita e realizzata dallo storico sponsor tecnico (la Nike), la maglietta presenta inoltre la novità delle bande rossoblu larghe, già utilizzate nelle stagioni 2014-15 e 2016-17, e andrà a sostituire l'attuale casacca ‘a scacchi' catalana. La nuova scelta stilistica avrebbe già riscontrato il gradimento dei giocatori di Quique Setién, alcuni di loro già fotografati per scopi promozionali con addosso la nuova ‘camiseta'.

Il colore della seconda e terza maglia

L'indiscrezione relativa al nuovo design del Barcellona, è stato confermato dal profilo Twitter ‘plusbarca', dove sono apparse le fotografie anche della seconda e terza maglia per il 2020/2021. La prima delle due casacche da trasferta sarà nera con inserti d'oro, un abbinamento già visto nelle stagioni 2011/12 e 2013/14, e che servirà per mandare in pensione quella realizzata per i 40 anni della Masia. L'altra sarà invece di colore rosa: una tonalità simile a quella vista in campo nello scorso anno. Avvolta dal mistero è invece la nuova maglia che vestiranno i portieri della rosa catalana: non ancora rivelata al grande pubblico di fede blaugrana.