Il Barcellona ha diramato la lista dei calciatori convocati per la partita contro il Napoli, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sono 21 i giocatori scelti da Setien per la sfida in programma al San Paolo martedì sera. L'allenatore che ha dovuto rinunciare agli infortunati Jordi Alba e Sergi Roberto, ha convocato ben 5 giovani del Barcellona B. Presente anche l'ultimo arrivato Braithwaite che però non potrà giocare, non essendo stato inserito nella lista Champions.

Barcellona, nei convocati per il Napoli 5 giovani della squadra B

Nella lista dei calciatori convocati dal Barcellona per il match contro il Napoli di Champions League, mancano gli infortunati Jordi Alba e Sergi Roberto (oltre ai lungodegenti Luis Suarez e Dembélé). L'allenatore Setien spera di riuscire a recuperare almeno il primo per il match di ritorno in programma il 23 marzo. Due defezioni che hanno spinto l'allenatore catalano ad attingere tra i giovani talenti blaugrana. Sono infatti 5 i calciatori provenienti dal Barcellona B, ovvero Inaki Pena, Riqui Puig, Collado, R.Araujo, Akieme (considerando che il giovane talento Ansu Fati rientra ormai costantemente nella prima squadra).

Perché Braithwaite non può giocare in Champions

Sono dunque 15 i giocatori della prima squadra convocati per Napoli-Barcellona. È stato inserito tra i convocati anche l'ultimo arrivato Braitwaite (acquistato con uno speciale permesso a sessione di mercato chiusa, per sopperire al grave infortunio occorso a Dembélé). Il nazionale danese, reduce dall'esordio in campionato, non potrà però giocare in Champions League. Il suo nome infatti non è stato inserito nella lista presentata all'Uefa. Setien potrà però contare su di lui, almeno negli allenamenti

Barcellona, i convocati per la sfida di Campions contro il Napoli

1. Ter Stegen; 2. Semedo; 3. Piqué; 4. Rakitic; 5. Sergio Busquets; 8. Arthur; 10. Messi; 13. Neto; 15. Lenket; 17. Griezmann; 19. Braithwaite; 21. De Jong; 22. Vidal; 23 Umtiti; 24. Junior; 26. Inaki Pena; 28. Riqui Puig; 30. Collado; 31; Ansu Fati; 33. R. Araujo; 39. Akieme