Barcellona, grave infortunio per Dembele: stagione a rischio e col Napoli non ci sarà

Brutte notizie in casa Barcellona: Ousmane Dembele ieri si è infortunato nuovamente e oggi il bollettino diramato dal club blaugrana non lascia spazio a interpretazioni, ovvero “rottura completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra”. Una diagnosi che significa assenza dai campi per mesi e anche probabile intervento chirurgico, come fa intendere la stessa società, mentre in Spagna si parla già di stagione finita.