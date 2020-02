Continuano le novità e le sorprese in casa Barcellona. Quique Setien ha convocato Rej Manaj con la prima squadra per la gara di Liga contro il Getafe a causa delle tante assenze in attacco per i campioni di Spagna in carica. Il calciatore albanese ex Inter è stato acquistato dall’Albacete nella scorsa sessione di gennaio dal Barça B con un’operazione da 700mila euro più 2 milioni di bonus e ora ha una clausola da 50 milioni di euro. Il tecnico del club catalano ha commentato così la convocazione dell'ex Inter:

È un calciatore che può aiutarci. È successo qualcosa ad altri giocatori e abbiamo un sostituto. Abbiamo la convinzione che possa aiutarci. E' con noi da poco tempo e deve adattarsi, ma la sua predisposizione è molto buona e se la portiamo con noi è perché crediamo che in caso di bisogno possa contribuire.

Barça, Suarez e Dembèlè out: chiamato Manaj

Rey Manaj è una vecchia conoscenza del calcio italiano, visto che l'attaccante albanese è cresciuto calcisticamente nel nostro paese dove ha vestito le maglie di Cremonese, Inter, Pescara e Pisa. Come già anticipato in precedenza, il 22enne era stato prelevato dall'Albacete nella finestra di gennaio per rinforzare il reparto avanzato del Barça B ma gli infortuni di Luis Suarez e Ousmane Dembélé hanno creato molti problemi nel reparto offensivo della prima squadra e così Setien ha deciso di pescare nella seconda squadra.

Barcellona, deroga di 72 sul mercato

Il club catalano potrebbe sfruttare una norma all’interno della Federcalcio spagnola per sostituire l’infortunato Dembélé e potrà usufruire delle prossime 72 ore per fare mercato. La regola permetterebbe ad un club di tornare sul mercato se ha un tesserato fermo per 6 mesi o più: l’unico vincolo di questa regola fa riferimento al fatto che l’acquisto debba essere fatto all’interno del campionato spagnolo.

Il Barça ha già individuato alcuni profili in attesa dell'ok della Federazione: si tratta di Lucas Pérez dell'Alaves, di Angel Rodríguez del Getafe, di Loren Morón del Betis e di Willian José del Las Palmas.