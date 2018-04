Non poteva che concludersi così, nel modo migliore e con i migliori a festeggiare il titolo dopo aver realizzato un gol. O due. O tre, come nel caso di Leo Messi che a La Coruna ha siglato la sua tripletta personale nel poker rifilato al Deportivo. In quella che è stata la trasferta che ha dato il titolo di campione di Spagna al Barcellona in modo matematico. Insieme alla Pulga, l'altro campione andato a segno è stato Philippe Coutinho mentre nel finale è entrato anche Iniesta che venerdì scorso ha annunciato il suo addio al club catalano.

Non è stata una passeggiata, anzi. Il Deportivo non si è ‘scansato' mettendo in difficoltà la primatista del campionato spagnolo. Solamente nel finale, gli azulgrana hanno risolto la pratica grazie al tris di Messi e al sigillo di Coutinho che aveva aperto le marcature della partita.

25 volte Barcellona

La squadra di Valverde ha così messo in bacheca la Liga per la 25esima volta. Al Riazor è finita in modo spettacolare, 4-2, con la tripletta del solito fenomeno argentino a piegare la resistenza encomiabile degli uomini di Seedorf, che con questa sconfitta retrocedono in Segunda Division. L'altra faccia della medaglia della serata, infatti è l'addio alla Liga del Depor che dovrà affrontare la cadetteria spagnola.

Per la Pulga argentina e il prestigiatore Iniesta, applaudito da tutto lo stadio al momento dell'ingresso in campo, si tratta del nono campionato spagnolo vinto in carriera. Un piccolo grande record per due campioni che non giocheranno più insieme dalla prossima stagione: Iniesta infatti adesso affronterà i Mondiali con la maglia della Spagna per poi cimentarsi nel campionato cinese dove è stato chiamato, coperto dagli yen.

Il tabellino

Deportivo-Barcellona 2-4

Deportivo (4-1-3-2): Ruben; Juanfran, Albentosa, Schar, Luisinho; Guilherme (83’ Muntari); Borges, Colak, Krohn-Dehli; Perez, Borja. All. Seedorf.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho (74’ Paulinho); Dembele (68’ D. Suarez), Messi, L. Suarez. All. Valverde.

Marcatori: 7’ Coutinho, 38’ Messi, 82’, 87’, 40’ Perez, 64’ Colak