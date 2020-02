Sergio Busquets è stato uno dei protagonisti di Napoli-Barcellona. Il centrocampista ha disputato un'ottima partita dando il la all'azione del pareggio blaugrana, e incassando a fine gara il premio di Man of The Match. Purtroppo per i catalani però il classe 1988 sarà costretto a saltare il match di ritorno per squalifica. Al Camp Nou non ci saranno né lui, né Arturo Vidal, per una vera e propria emergenza a centrocampo. Al termine del match del San Paolo, parlando di questa situazione Busquets ha puntato il dito contro l'operato degli uomini mercato blaugrana, per come è stata costruita la rosa.

Busquets e Vidal assenti per squalifica in Barcellona-Napoli, emergenza blaugrana

Busquets era uno dei calciatori diffidati alla vigilia di Napoli-Barcellona. Il giallo incassato per il brutto fallo che ha messo ko Dries Mertens, farà scattare la squalifica, e gli impedirà di scendere in campo nel match di ritorno in programma al Camp Nou il 18 marzo. Il classe 1988 si accomoderà in tribuna, al fianco del compagno Arturo Vidal, squalificato dopo l'espulsione rimediata nel finale del primo round degli ottavi di Champions. Una situazione che mette in crisi il tecnico Setien che si trova con tre calciatori disponibili a centrocampo, e sarà costretto ancora una volta ad attingere al Barcellona B.

Busquets polemico con Abidal per la pianificazione del mercato

Una situazione che inevitabilmente preoccupa la squadra catalana. A tal proposito nel post-partita di Napoli-Barcellona Busquets ha puntato il dito sulle scelte della dirigenza in fase di costruzione della rosa. Parole che rischiano di sollevare un'altra polemica nei confronti del direttore sportivo Eric Abidal, dopo quella che ha visto protagonista nelle scorse settimane Leo Messi: "Sapevamo di correre il rischio di affrontare il ritorno senza di me e Semedo (anche lui era diffidato, ma non è stato ammonito, ndr) , abbiamo l'espulsione di Arturo e speriamo che Gerard (Piqué, uscito per una distorsione alla caviglia, ndr) non abbia nulla di grave. Sfortunatamente, non abbiamo una rosa molto ampia, la pianificazione è stata così e abbiamo avuto molte perdite importanti che abbiamo ancora, ma siamo ottimisti, possiamo vincere". Busquets ha poi parlato del match, e del risultato condizionato a suo dire dall'errore di Junior Firpo in occasione della rete del vantaggio degli azzurri: "Nella prima parte, erano freschi e hanno alzato una linea difensiva di quattro e un'altra di sei, ci abbiamo provato, e e in un'azione sfortunata hanno segnato l'1-0 grazie ad uno scivolone di Junior, non se lo meritavano".